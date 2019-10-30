В России
сегодня, 07:52
Россия ответит НАТО новыми авиадивизиями в Крыму и Калининграде
Минобороны разворачивает в Калининградской области и Крыму две дивизии с высокотехнологичными штабами и пунктами управления. Формирование соединений завершится к концу года. Усиление авиационных компонентов, по мнению опрошенных «Известиями» экспертов, является ответом на наращивание сил НАТО у российских границ.
По данным источников, в Крыму появится новая дивизия, в состав которой войдут полки, оснащенные бомбардировщиками Су-24, многоцелевыми истребителями поколения 4++ Су-30СМ, транспортниками Ан-26, самолетами-амфибиями Бе-12, вертолетами Ка-27 и Ка-29.
Местом базирования станет аэродром Новофедоровка.
В Калининградской области началось формирование 132-й смешанной авиационной дивизии. В нее войдут авиполки оснащенные Су-24, Су-30СМ и в перспективе Су-27СМ и Су-35С.
Местом базирования соединения стал город Черняховск.
Все боевые самолеты будут интегрированы в единый контур. При необходимости у военных появится возможность быстро нарастить здесь силы и укрепить оборону. Новая система управления возьмет под одно командование переброшенные из других округов авиаполки, сообщают "Известия".
По данным источников, в Крыму появится новая дивизия, в состав которой войдут полки, оснащенные бомбардировщиками Су-24, многоцелевыми истребителями поколения 4++ Су-30СМ, транспортниками Ан-26, самолетами-амфибиями Бе-12, вертолетами Ка-27 и Ка-29.
Местом базирования станет аэродром Новофедоровка.
В Калининградской области началось формирование 132-й смешанной авиационной дивизии. В нее войдут авиполки оснащенные Су-24, Су-30СМ и в перспективе Су-27СМ и Су-35С.
Местом базирования соединения стал город Черняховск.
Все боевые самолеты будут интегрированы в единый контур. При необходимости у военных появится возможность быстро нарастить здесь силы и укрепить оборону. Новая система управления возьмет под одно командование переброшенные из других округов авиаполки, сообщают "Известия".