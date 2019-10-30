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Россия ответит НАТО новыми авиадивизиями в Крыму и Калининграде

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Россия ответит НАТО новыми авиадивизиями в Крыму и Калининграде
Минобороны разворачивает в Калининградской области и Крыму две дивизии с высокотехнологичными штабами и пунктами управления. Формирование соединений завершится к концу года. Усиление авиационных компонентов, по мнению опрошенных «Известиями» экспертов, является ответом на наращивание сил НАТО у российских границ.

По данным источников, в Крыму появится новая дивизия, в состав которой войдут полки, оснащенные бомбардировщиками Су-24, многоцелевыми истребителями поколения 4++ Су-30СМ, транспортниками Ан-26, самолетами-амфибиями Бе-12, вертолетами Ка-27 и Ка-29.

Местом базирования станет аэродром Новофедоровка.

В Калининградской области началось формирование 132-й смешанной авиационной дивизии. В нее войдут авиполки оснащенные Су-24, Су-30СМ и в перспективе Су-27СМ и Су-35С.

Местом базирования соединения стал город Черняховск.

Все боевые самолеты будут интегрированы в единый контур. При необходимости у военных появится возможность быстро нарастить здесь силы и укрепить оборону. Новая система управления возьмет под одно командование переброшенные из других округов авиаполки, сообщают  "Известия".

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