Несырьевой экспорт из России сократился впервые за два года

Несырьевой неэнергетический экспорт товаров (ННЭ) из России сократился впервые с 2017 года. Об этом говорится в отчете Минэкономразвития.

Таким образом, работа по снижению зависимости РФ от продажи углеводородов и попытки слезть с «нефтяной иглы» забуксовали.

В первом полугодии 2019 года ННЭ упал на 4,7% и составил $67,1 млрд. При этом усилия Российского экспортного центра и реализация профильного нацпроекта, предусматривающего увеличение объема поставок такой продукции за рубеж до $250 млрд к концу 2024 года, не помогли изменить негативный тренд.

Сильнее всего снизился экспорт пшеницы, стальных полуфабрикатов, изделий из черных металлов и летательных аппаратов. Рост показали платина, необработанный алюминий, оружие и боеприпасы.

В Минпромторге отметили, что отрицательная динамика наблюдается из-за снижения цен на сталь, цветные металлы, нефтехимикаты, продукцию деревообработки.

Кроме того, по сравнению с рекордными показателями 2018 года снизился урожая зерна.

Эксперты уверены, что следует стимулировать экспорт товаров с большой добавленной стоимостью и увеличивать инвестиции в человеческий капитал, сообщают "Известия" .