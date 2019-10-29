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В Ярославле в детсаду жестоко избили девочку

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В Ярославле в детсаду жестоко избили девочку

Детсадовцы избили девочку

Воспитанники детского сада № 236 в Ярославле избили девочку. Происшествие снял на видео житель соседнего дома.

Судя по кадрам, инцидент произошел во время дневной прогулки на улице. По словам очевидцев, воспитательница видела драку, но никак не отреагировала. На записи видно, что дети, преимущественно мальчики, ходят ногами по лежащей девочке, тычут ее лицом в землю, наносят удары руками, пинают, сообщает РИА Новости.

69-летняя воспитательница никак не остановила воспитанников. Она просто не видела, что происходит, а когда подошла к лежащему ребенку, то отругала малышку за то, что та сидела на земле.

Департамент образования мэрии Ярославля взял этот вопрос на свой контроль. К нему присоединился Следственный комитет. Заведующая детского сада от комментариев отказалась.
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