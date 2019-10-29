Общество

53 минуты назад

Липецкая вечЁрка: стрельба у церкви, находка грибников и всемогущая теща

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#вечерка
Липецкая вечЁрка: стрельба у церкви, находка грибников и всемогущая теща

Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей во вторник, 29 октября.

Читатели активнее всего комментируют сообщение о том, что 14-летнего мальчика расстрелял юный уголовник около церкви в Липецке. 21 мая выстрелил несколько раз из пневматического пистолета в несовершеннолетнего мальчика, гулявшего со сверстниками в окрестностях баптисткой церкви «Святой Троицы», что на улице Полиграфическая. Как такового повода для нападения не было. 17-летний Н., выгуливавший свою бойцовскую собаку, остановил троих подростков из хулиганских побуждений.

Грибники обнаружили скелетированный труп мужчины в лесу села Аксай Усманского района. Родственники, предположительно, опознали мужчину по сохранившимся клочкам одежды. Он исчез из села год назад. Тело направлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы и установления причин смерти.

Тем временем у медиков появилась надежда на спасение жизни разбившейся в Военном городке девочки. Реаниматологи детской областной больницы увидели положительную динамику. У девочки - тяжелейшая сочетанная травма тела, затронут головной мозг. Подросток по-прежнему в коме.

Мировой судья Становлянского района выписал штраф в 10 000 рублей жителю Липецкой области. Мужчину признали виновным в использовании фальшивых водительских прав. Сперва мужчина начал говорить, что летом этого года купил права у кого-то в Москве. Заветная карточка обошлась жителю Липецкой области в 40 000 рублей. Потом он сознался, что сделку оформлял этой весной с помощью тёщи. Женщина через свои контакты нашла продавцов удостоверений. Она и передала зятю документы - ламинированное водительское удостоверение на его имя, с его фотографией, но подпись стояла не его. Зять понял, что документ ненастоящий, но решил им воспользоваться.

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#вечерка

Комментарии (1)

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Fanat

1 минуту назад
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http://gg.gg/anticam
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