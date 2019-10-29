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52 минуты назад

Недалеко от Карелии задержали каннибала

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Недалеко от Карелии задержали каннибала

Его жертвами стали три человека

51-летнего жителя Архангельска подозревают в убийстве трех человек в целях каннибализма. Об этом сообщает REGNUM со ссылкой на СУ СКР по Архангельской области и НАО.

Установлено, что в 2016—2017 гг. он убил трех знакомых мужчин, нанося им спящим после употребления спиртных напитков, ножевые ранения. Затем он расчленял их тела, частично употреблял в пищу, а остальное, упаковав в пакеты, выбрасывал в близлежащие водоемы: протоку реки Волохница Исакогорского округа и озеро Бутыгино в округе Майская горка города Архангельска.

Долгое время о пропаже убитых никто не сообщал — один из них считался выехавшим на заработки. У двух других потерпевших не было родственников, поэтому никто об их исчезновении не заявлял.

Помимо каннибализма, обвиняемый регулярно убивал и употреблял в пищу кошек, собак и других мелких животных и птиц, костные останки которых были обнаружены в пакетах вместе с человеческими. Однако согласно результатам судебно — медицинской экспертизы обвиняемый признал вменяемым (психически здоровым). Обвиняемый был ранее неоднократно судим, в том числе за совершение двух убийств.
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