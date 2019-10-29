Полсотни липецких улиц отключат от водоснабжения, чтобы завершить ремонт

АО ЛГЭК завершит сегодня ночью 3-х недельные ремонтные работы систем водоотведения, отключив холодное водоснабжение для уменьшения количества стоков для потребителей по ул. Писарева, 31, 31а, 37, 35а, 35, 12, 12а, 12б, 10, 8, 6, 4, 4а, 2а, 2б, 1/1, 3а ул. Ярославская, 13; 19; ул. Светлова, 29; 31; 31а; 29а; 26; 24; ул. Центральная, 21(Д/с №12), 21ст.1, 10, 10а, 16, 8, 9, 11, 14, 14а, 43, 15, 17, 18, 19, 12, 6, 7, 20 ,180, вл.2 ВНСП ул. Ярославская; ЦТП-2 Дачный, кот. Дачный, ЦТП ПАО Квадра; Частный сектор: ул. Железногорская, ул. Добровская, ул. Артемова, ул. Патриотическая, ул. Бурлакова, ул. Ярославская, ул. Светлова, ул. Тихая, ул. Писарева, ул. Варшавская, ул. Олимпийская, ул. Постышева, ул. Дачная, ул. Ладыгина, ул. Зорге, ул. Молодежная, ул. Бригадная, ул. Череповецкая, ул. Шаумяна, ул. Локомотивная, ул. Лесная-1, ул. Фабричная, ул. 70 лет Октября, ул. Моршанская, ул. Российская, ул. Сельскохозяйственная, ул. Физкультурная, ул. Энергостроителей, ул. Знаменского, ул. Земляничная, ул. Полунина, ул. Славянская, ул. Мурманская, пер. Каштановый, ул. Калужская, пер. Виноградный, ул. Асфальтная, ул. Абрикосовая, ул. Басинского, ул. Кавказская, ул. Красивая, ул. Надежды, пер. Добрый, ул. Малиновая, ул. Бахаева, ул. Ануфриева, ул. Грушевая, пер. Тополиный, пер. Таежный, ул. Папанина, ул. Алтайская, ул. Уральская, пер. Жасминовый, ул. Сливовая, ул. Саратовская.

Данные работы осуществляются после согласования с Департаментом ЖКХ города Липецка и в целях предотвращения аварийных ситуаций в будущем. Для сокращения количества жалоб жителей было принято решение о выполнении работ в ночное время.

Ориентировочное время выполнения работ с 20:00 29.10.2019 г. по 8:00 30.10.2019 г.

Комплекс запланированных к выполнению работ:

- отключение холодного водоснабжения потребителям;

– уменьшение поступления воды в эмшерное отделение КНС - 23;

– выкачать воду из эмшерного отделения;

– отключить станцию;

– сдренировать до 1 километра канализационной сети Ду 500мм;

– демонтировать запорную арматуру;

– установить новую запорную арматуру;

– подать питьевую воду потребителям; включить насосную станцию;

– осуществить ремонт обратного клапана на нагнетании насоса на КНС 23.





АО ЛГЭК приносит свои извинения жителям города за вынужденные неудобства.

