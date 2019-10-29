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Суд взыскал с Павла Грудинина более 1 млрд рублей
Его обвиняют в продаже земли по заниженной стоимости
Арбитражный суд Московской области частично удовлетворил иск акционеров Совхоза имени Ленина к его директору Павлу Грудинину, передает корреспондент РИА Новости.
Акционеры хотели получить 1,1 млрд рублей реального ущерба и 1 млрд рублей упущенной выгоды. Суд постановил взыскать в пользу истцов один миллиард 66 миллионов 219 тысяч рублей. Также Грудинин должен оплатить пошлину в размере 104 тысяч рублей.
Истцами по делу выступали акционеры совхоза, которые утверждали, что за передачу в уставный капитал компании ООО "ТТ Девелопмент" двух земельных участков стоимостью свыше миллиарда получили взамен только долю в этой организации, которая оценивалась в 29 млн рублей. Эта сделка была признана незаконной.
Акционеры хотели получить 1,1 млрд рублей реального ущерба и 1 млрд рублей упущенной выгоды. Суд постановил взыскать в пользу истцов один миллиард 66 миллионов 219 тысяч рублей. Также Грудинин должен оплатить пошлину в размере 104 тысяч рублей.
Истцами по делу выступали акционеры совхоза, которые утверждали, что за передачу в уставный капитал компании ООО "ТТ Девелопмент" двух земельных участков стоимостью свыше миллиарда получили взамен только долю в этой организации, которая оценивалась в 29 млн рублей. Эта сделка была признана незаконной.