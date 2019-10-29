Происшествия

сегодня, 16:42

«Замочим его здесь!»

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#собака #суд #нападение
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«Замочим его здесь!»

Дама, натравившая на рыбака ротвейлера, не явилась в суд. Женщина, которая дала команду служебному псу разорвать обидчика, заболела.

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Сегодня в Задонском суде судья Анна Дуванова, так и не дождалась 42-летнюю Светлану Коновалову. Жительницу Воронежа обвиняют в натравливании служебной собаки на 31-летнего земляка.  

Инцидент произошел в конце августа этого года на берегу реки Воронеж, что неподалеку от села Плещеево. Именно там отдыхали супруги Коноваловы с огромным ротвейлером без намордника. На это обратил внимание рыбак. В ответ получил нецензурную тираду от главы семейства. Его супруга тоже не стала церемониться, закричав «Замочим его здесь!», спустила пса на молодого мужчину. Впоследствии он вынужден был обратиться за помощью к медикам. 

Следствие вели сотрудники УМВД России по Липецкой области. Они направили в суд дело по  ст. 6.1.1 КоАП («Побои»).  Статья влечет наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч до тридцати тысяч рублей, либо административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок от шестидесяти до ста двадцати часов, сообщила GOROD48 руководитель пресс-службы суда Липецкой области Юлия Жарикова. 


Видео: VK.com

25 2364
#собака #суд #нападение
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Комментарии (26)

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Animal planet

24 секунды назад
Я,точно,я бы просто мимо прошел,а рыбак захотел хайп словить,но это не оправдывает поведение владельцев собаки.
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Пенсионер

2 минуты назад
Сабаку усыпить , главу семьи кастрировать а даму отправить на панель отрабатывать 360 часов Безплатно.
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Сашек

5 минут назад
Нада было ему сильней * на валять сам * и ему намордник одеть
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Ваш

6 минут назад
Сталин-психиатр., вали в Канаду, очисть Россию хоть от одной мрази.
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Федя

14 минут назад
Здесь все хороши. И якобы пострадавший больше похож на какого-то орущего истерика. Если бы он действительно опасался бегающей собаки, он так бы не орал на ее хозяев.
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Котэ

17 минут назад
Собак в лес - зоофилоов в обслугужим!
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Сергей

24 минуты назад
Ваш тренер, стрелять нужно тупых хозяев собаки,животное здесь не при чём.
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Я

24 минуты назад
Так рыбак этот первый к людям дое... начал, да еще за каким-то снимал без разрешения частную жизнь. Правильно огрёб.
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Сталин-психиатр.

24 минуты назад
Чему удивляться , что так живём, если 90 процентов населения именно такие. Только валить отсюда, больше никаких альтернатив(((.
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Fanat

25 минут назад
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http://gg.gg/anticam
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