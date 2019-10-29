сегодня, 16:42
«Замочим его здесь!»
Дама, натравившая на рыбака ротвейлера, не явилась в суд. Женщина, которая дала команду служебному псу разорвать обидчика, заболела.
Инцидент произошел в конце августа этого года на берегу реки Воронеж, что неподалеку от села Плещеево. Именно там отдыхали супруги Коноваловы с огромным ротвейлером без намордника. На это обратил внимание рыбак. В ответ получил нецензурную тираду от главы семейства. Его супруга тоже не стала церемониться, закричав «Замочим его здесь!», спустила пса на молодого мужчину. Впоследствии он вынужден был обратиться за помощью к медикам.
Следствие вели сотрудники УМВД России по Липецкой области. Они направили в суд дело по ст. 6.1.1 КоАП («Побои»). Статья влечет наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч до тридцати тысяч рублей, либо административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок от шестидесяти до ста двадцати часов, сообщила GOROD48 руководитель пресс-службы суда Липецкой области Юлия Жарикова.
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