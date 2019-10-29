Развод на электросчетчик: как защитить себя от мошенников

В АО «ЛГЭК» отмечают: в последние месяцы в Липецке участились случаи мошенничества, когда представители недобросовестных или сомнительных организаций вынуждают жителей частного сектора заменить приборы учета электроэнергии и заменить вводный провод, при этом грубо нарушается процедура замены счетчика.

Например, меняя счетчик, представители сторонних организаций незаконно снимают пломбы с работающих расчетных приборов учета, самовольно изменяют схему учета и подставляют доверчивых жильцов под серьезные штрафы.

Как пояснили в ЛГЭКе, согласно законодательству («Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии (мощности)» и «Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов») в РФ установку и снятие пломб, ввод в эксплуатацию прибора учета и вывод его из эксплуатации осуществляет либо гарантирующий поставщик, либо сетевая организация, либо исполнитель коммунальных услуг. Существует общее правило – организация, которая ввела в эксплуатацию прибор учета, должна и вывести его из эксплуатации при появлении такой необходимости. Или же ответственность за такие действия, в том числе произведенные третьими лицами, несет потребитель, как собственник энергопринимающих устройств — он должен обеспечить сохранность пломб.

Так, 21 октября в АО «ЛГЭК» обратилась потребитель Ирина П., проживающая в частном доме по ул. Кольцевая, она рассказала, что объем начисленной ей электроэнергии в несколько раз превысил среднемесячное потребление. Специалисты ЛГЭК пояснили: в сентябре при проверке узла учета электроэнергии они обнаружили - на приборе учета нарушены пломбы и часть дома запитана (потребляет электроэнергию) минуя счетчик. Это - безучетное потребление, которое является серьезным нарушением. По словам женщины она стала заложницей мошеннических действий сторонней организации: в августе ее специалисты, представившись сотрудниками энергетической компании, попросили поверить счетчики. Далее они сообщили об истечении срока госповерки и предложили заменить прибор прямо на месте. Замена однофазного счетчика обошлась жительнице в 10 тысяч 800 рублей, кроме того ей пришлось заплатить штраф. Между тем замена однофазного счетчика специалистами ЛГЭКа и с соблюдением требований законодательства обходится гражданам в 3 тысячи 516 рублей с НДС.

В октябре похожая ситуация произошла сразу с несколькими жителями улицы Чайковского, которых посетили сотрудники другой сторонней организации: они предложили заменить на месте якобы непригодный уже счетчик и вводной провод (от питающей воздушной линии до наружной стены дома). Замена счетчика обошлась трем жителям улицы по 3 тысячи 600 рублей, еще по 7 тысяч они заплатили за новый провод. На следующий день один из соседей засомневался в «чистоте» сделки и прибыл в ЛГЭК за разъяснением. Энергетики установили: услуги оказывала организация, которая не имела отношения к ЛГЭК. Примечательно, что обе организации были зарегистрированы по одному адресу. А документы от обеих организаций подписывает один и тот же человек.

Теперь перед потребителями стоит вопрос — как доказать факт мошенничества, если они сами подписали все документы.

АО «ЛГЭК» напоминает - никто не имеет права демонтировать установленную на электросчетчике пломбу без предварительного уведомления энергетической компании. При самовольном срыве пломбы или установке пломбы сторонней организации, вместо расчетов по показаниям счетчика будет произведен расчет безучётного потребления электроэнергии в соответствии с действующим законодательством. При этом расчетный объем может многократно превышать среднемесячное потребление. Если необходимо распломбировать узел учета (для замены, поверки или ремонта) собственник направляет заявление в АО «ЛГЭК» по адресу: г. Липецк, ул. Кузнечная, д.1; или в «ЛЭСК» по адресу: пр. Победы д. 87а, телефон для справок 8-800-220-00-09 звонок бесплатный

Отличить сотрудников ЛГЭК от представителей сомнительных фирм можно по предъявленному сотрудником компании документу. А для выполнения работ у них имеются необходимые разрешения. Будьте бдительны!



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