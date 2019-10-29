Общество
сегодня, 15:23
Николай Валуев сообщил липчанину о нашествии инопланетян
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По словам Валуева, инопланетяне "смоют все к такой-то матери"
Депутат Госдумы Николай Валуев практикует ответы на вопросы россиян на странице компании амбассадором которой является. Анонсы Николай Валуев оставляет на своей страничке "ВКонтакте".
Последнюю порцию ответов на вопросы россиян Валуев опубликовал сегодня. Ответил он на вопрос и жителя Липецка Ярослава: "Слышали ли вы и верите ли вы, что наша вселенная циклична?".
- А ещё, Ярослав, я слышал, что есть инопланетяне, которые прилетают раз в 25 тысяч лет и смывают всё к такой-то матери, а потом заводят нас как новых жуков, после этого я сам начинаю верить, что вселенная циклична, так что наш с Вами, Ярослав, цикл, раз в 25 тысяч лет, ответил Николай Валуев.
Фото: i.eurosport.com
Последнюю порцию ответов на вопросы россиян Валуев опубликовал сегодня. Ответил он на вопрос и жителя Липецка Ярослава: "Слышали ли вы и верите ли вы, что наша вселенная циклична?".
- А ещё, Ярослав, я слышал, что есть инопланетяне, которые прилетают раз в 25 тысяч лет и смывают всё к такой-то матери, а потом заводят нас как новых жуков, после этого я сам начинаю верить, что вселенная циклична, так что наш с Вами, Ярослав, цикл, раз в 25 тысяч лет, ответил Николай Валуев.
Фото: i.eurosport.com
14 1302
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