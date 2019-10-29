Общество

сегодня, 15:23

Николай Валуев сообщил липчанину о нашествии инопланетян

14 1302
#Валуев #инопланетяне
2
Николай Валуев сообщил липчанину о нашествии инопланетян

По словам Валуева, инопланетяне "смоют все к такой-то матери"

Депутат Госдумы Николай  Валуев практикует ответы на вопросы россиян на странице компании амбассадором которой является. Анонсы Николай Валуев оставляет на своей страничке "ВКонтакте".

Последнюю порцию ответов на вопросы россиян Валуев опубликовал сегодня. Ответил он на вопрос и жителя Липецка Ярослава: "Слышали ли вы и верите ли вы, что наша вселенная циклична?".

- А ещё, Ярослав, я слышал, что есть инопланетяне, которые прилетают раз в 25 тысяч лет и смывают всё к такой-то матери, а потом заводят нас как новых жуков, после этого я сам начинаю верить, что вселенная циклична, так что наш с Вами, Ярослав, цикл, раз в 25 тысяч лет, ответил Николай Валуев.

g-gvH_oholE.jpg

Фото: i.eurosport.com

14 1302
#Валуев #инопланетяне
2

Комментарии (14)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

жорик

26 минут назад
Это что за горилла ?
ответить

Как-то

29 минут назад
Увидел Валуев на улице на лбу у встречного прохожего комара. Не раздумывая, размахнулся и убил. А комар улетел...
ответить

Ярик

32 минуты назад
Сколько по голове не получать ! Когда мякушку отбили тут и инапланетяне посещают и сразу в думу берут от Единой России , там все такие ущербные с отбитыми мазгами.
ответить

агась

42 минуты назад
Походу, инопланетяне сегодня Валуева уже посетили.
ответить

Дебил Джек

43 минуты назад
Интересно, что он такое курит или пьёт, что даже с инопланетянами общается? Я тоже так же хочу!
ответить

Нераболепный

46 минут назад
А уж какие законы этот депутатнеандерталец напринимает.......
ответить

Йети большой,

46 минут назад
Ему видней
ответить

Дмитрий Краси чков

47 минут назад
он из нашей партии недоразвитых дебилов
ответить

Стас

48 минут назад
Дрессированному неадертальцу , едросовскому депутату-кнопкодаву с отбитой головой Валуеву , конечно, "суть " вселенной виднее !)
ответить

сыч

49 минут назад
по башке хорошо настучали
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Граффити-художники затроллили мэрию Липецка
#подземный переход
13
Граффити-художники затроллили мэрию Липецка

41 минуту назад

Общество
#учения
1
На железнодорожном вокзале пожарные провели учения

сегодня, 14:14

Общество
«Что толку делать пластическую операцию? Фасад обновишь, а канализация все равно старая»
#ГДМ "Октябрь"
35
«Что толку делать пластическую операцию? Фасад обновишь, а канализация все равно старая»

сегодня, 12:36

Общество
В Липецке ищут владельца игрового автомата
#игровой автомат
16
В Липецке ищут владельца игрового автомата

сегодня, 11:57

Общество
Губернатор переписал обязанности своих заместителей
#постановление
14
Губернатор переписал обязанности своих заместителей

сегодня, 11:40

Общество
У медиков появилась надежда на спасение жизни разбившейся в Военном городке девочки
26
У медиков появилась надежда на спасение жизни разбившейся в Военном городке девочки

сегодня, 11:26

Общество