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Торговым сетям начали массово отказывать в выдаче лицензий на алкоголь

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Торговым сетям начали массово отказывать в выдаче лицензий на алкоголь

Ретейлеры, имеющие штрафы в сфере оборота спиртного, теряют лицензию

Крупнейшие российские ретейлеры столкнулись с проблемой массового отказа в продлении или выдаче лицензий на торговлю алкоголем, об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на комментарий X5 Retail Group.

Во второй половине 2019 года вступили в силу поправки к закону "О государственном регулировании производства и оборота алкогольной продукции". Согласно новым поправкам торговые сети получают отказ в лицензировании в случае, если у них есть неоплаченные штрафы в сфере оборота спиртного. Они зафиксированы в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП).

С момента оплаты штрафа до внесения изменений в базу данных может пройти до полугода, и всё это время ретейлеры не имеют права торговать алкоголем и теряют серьёзный процент прибыли.

Информацию о проблемах с лицензированием подтвердили в X5 Retail Group ("Пятёрочка", "Перекрёсток", "Карусель") и АКОРТ (Ассоциации компаний розничной торговли). Минпромторг намерен рассмотреть поправки к законопроекту, однако сроки их принятия затягиваются.
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