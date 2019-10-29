В Липецкой области ночью пройдет мокрый снег

30 октября территория Липецкой области окажется под влиянием атмосферного фронта циклона — местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега. 31 октября и 1 ноября регион окажется в тылу циклона — будет преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят: 30 октября — 2-3 градуса тепла, что в пределах нормы, 31 октября и 1 ноября — 1-3 градуса мороза, что на 2-4 градуса ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 октября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшие снег и мокрый снег, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный, 9-14 м/сек. Температура ночью составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем воздух прогреется от 1 до 6 градусов тепла.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшие снег и мокрый снег, днем без существенных осадков. Температура ночью будет около нуля, днем она составит от 0 до 2 градусов тепла.



30 октября стал самым теплым в Липецке в 2013 году, тогда в городе было +17. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1920 году – 14 градусов мороза.



