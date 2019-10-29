В России

31 минуту назад

В России вступили в силу налоговые льготы для дачников

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В России вступили в силу налоговые льготы для дачников

Взносы дачников-"одиночек" освободили от налога на прибыль

Взносы собственников садовых или огородных земельных участков, не являющихся членами товарищества, освобождаются от налога на прибыль, сообщает РИА Новости.

С 29 октября вступили в силу соответствующие изменения в Налоговый кодекс, исключающие из него понятия "дача", "дачный дом", "дачное строительство", "дачное некоммерческое объединение граждан" и "ведение дачного хозяйства".

Налог на прибыль не нужно будет платить за приобретение, создание, содержание имущества общего пользования, за текущий и капитальный ремонт объектов капстроительства, которые относятся к имуществу общего пользования и находятся в границах территории садоводства или огородничества. От налога на прибыль также освобождается плата за услуги и работы товарищества по управлению имуществом.

Закон распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.
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