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43 минуты назад
Роженица выпала из окна роддома в Екатеринбурге
Женщина погибла
В Екатеринбурге из окна третьего этажа роддома № 40 выпала женщина, которая на днях родила ребенка, рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Жуткая, нелепая смерть 33-летней женщины произошла сегодня вечером», — прокомментировал он.
"33-летняя пациентка роддома находилась в реанимационной палате после операции — кесарева сечения, — рассказал Олег Бутунов, заместитель главного врача ГКБ № 40 по акушерству и гинекологии. — Неожиданно для находившегося рядом персонала она стремительно выбросилась из окна. Мы немедленно сообщили о случившемся и провели собственное расследование. Выражаем искреннее соболезнование семье. У женщины остался новорожденный малыш, мы продолжаем наблюдение и уход за ним". Об этом сообщает издание Е1.RU.
На место трагедии оперативно выехали сотрудники МВД и регионального следственного управления Следственного комитета РФ. У полицейских есть основания полагать, что этот случай носит некриминальный характер: по оперативным сведениям, у женщины были проблемы со здоровьем.
"33-летняя пациентка роддома находилась в реанимационной палате после операции — кесарева сечения, — рассказал Олег Бутунов, заместитель главного врача ГКБ № 40 по акушерству и гинекологии. — Неожиданно для находившегося рядом персонала она стремительно выбросилась из окна. Мы немедленно сообщили о случившемся и провели собственное расследование. Выражаем искреннее соболезнование семье. У женщины остался новорожденный малыш, мы продолжаем наблюдение и уход за ним". Об этом сообщает издание Е1.RU.
На место трагедии оперативно выехали сотрудники МВД и регионального следственного управления Следственного комитета РФ. У полицейских есть основания полагать, что этот случай носит некриминальный характер: по оперативным сведениям, у женщины были проблемы со здоровьем.