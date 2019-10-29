На железнодорожном вокзале пожарные провели учения

По легенде учений, пожар возник в молельной комнате вокзала

Сегодня ГУ МЧС России по Липецкой области провело тренировочное пожарно-тактическое учение в здании железнодорожного вокзала станции «Липецк» Юго-Восточной железной дороги.



Условный пожар возник в молитвенной комнате, расположенной в цокольном этаже.



Как сообщили в ГУ МЧС России по Липецкой области, сообщение о пожаре поступило в Единую дежурную диспетчерскую службу 01 через 5 минут после его возникновения. По сигналу о пожаре в здании железнодорожного вокзала ЦУКС Главного управления выслало силы в составе 9-и отделений основного назначения и 3-х отделений специального назначения, а также спасателей МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Липецка», добровольную пожарную дружину железнодорожного вокзала и службы жизнеобеспечения города.



Особенностью развития пожара в здании вокзала, обусловлены большим количеством людей, находящихся как в зале ожидания вокзала, так и проживающих в гостинице. Развитию пожара способствует, главным образом мебель, оборудование и сгораемые материалы, находящиеся внутри помещений. Из конструкций здания могут гореть двери и оконные переплеты, а также имеющаяся горючая отделка коридоров. Распространившиеся по коридорам огонь и дым могут отрезать пути эвакуации людей.



Дежурный караул 9 ПСЧ прибыл к месту пожара через 3 минуты, после сообщения, но приступить к тушению пожара сразу по прибытии не представляется возможным, так как, в первую очередь, необходимо принять меры к поиску и спасению пострадавших. По внешним признакам «пожара» удалось установить, что из центрального входа в здание железнодорожного вокзала выходит густой черный дым, происходит распространение «огня» на соседние помещения архива и склада, площадь «пожара» увеличивается. Для управления силами и средствами создаётся оперативный штаб пожаротушения.



Через 10 минут после возникновения «пожара» на его тушении сосредотачиваются силы и средства, достаточные для локализации огня и последующей ликвидации.



Целями таких учений являются отработка вопросов взаимодействия пожарных подразделений со службами жизнеобеспечения, практическая отработка действия на случай возникновения пожара, тренировка личного состава пожарных подразделений в проведении работ по спасанию людей, тушению пожаров, эвакуации материальных ценностей в условиях, максимально приближенных к реальным, совершенствование навыков работы оперативного штаба пожаротушения, тактических навыков начальствующего состава гарнизона при тушении характерных пожаров в условиях массового спасения людей. Кроме того, это способствует повышению готовности администрации и обслуживающего персонала объектов к действиям в случае возникновения пожара.



