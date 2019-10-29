Тёща помогла липчанину получить поддельные права

Удостоверение водителя распечатали на обычном принтере.

Мирового судья Становлянского района выписал штраф в 10 000 рублей жителю Липецкой области. Мужчину признали виновным в использовании фальшивых водительских прав.



В начале ввгуста подсудимый вместе со своей спутницей выехал из Каменки Задонского района. Они решили прокатиться в Москву на своем ВАЗ-21093. Когда они остановились на заправке у села Становое, машина привлекла внимание автоинспекторов, так как стекла ВАЗа были затонированы. Сотрудники ДПС решили проверить документы у водителя. Оказалось, что они поддельные. Их номера совпадали с номерами ранее утерянных прав, но оформленных на совершенно другого человека. Реальное удостоверение числится в розыске, а попавшая в руки инспекторов «липа» вообще была отпечатана на домашнем принтере.



Сперва мужчина начал говорить, что летом этого года купил права у кого-то в Москве. Заветная карточка обошлась жителю Липецкой области в 40 000 рублей. Потом он сознался, что сделку оформлял этой весной с помощью тёщи. Женщина через свои контакты нашла продавцов удостоверений. Она и передала зятю документы - ламинированное водительское удостоверение на его имя, с его фотографией, но подпись стояла не его. Зять понял, что документ ненастоящий, но решил им воспользоваться.



Суд признал мужчину виновным в использовании поддельного документа и наказал его штрафом в 10 000 рублей.