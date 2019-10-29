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сегодня, 13:46

Тёща помогла липчанину получить поддельные права

10 1864
#права #подделка
Тёща помогла липчанину получить поддельные права

Удостоверение водителя распечатали на обычном принтере.

Мирового судья Становлянского района выписал штраф в 10 000 рублей жителю Липецкой области. Мужчину признали виновным в использовании фальшивых водительских прав.

В начале ввгуста подсудимый вместе со своей спутницей выехал из Каменки Задонского района. Они решили прокатиться в Москву на своем ВАЗ-21093. Когда они остановились на заправке у села Становое, машина привлекла внимание автоинспекторов, так как стекла ВАЗа были затонированы. Сотрудники ДПС решили проверить документы у водителя. Оказалось, что они поддельные. Их номера совпадали с номерами ранее утерянных прав, но оформленных на совершенно другого человека. Реальное удостоверение числится в розыске, а попавшая в руки инспекторов «липа» вообще была отпечатана на домашнем принтере.

Сперва мужчина начал говорить, что летом этого года купил права у кого-то в Москве. Заветная карточка обошлась жителю Липецкой области в 40 000 рублей. Потом он сознался, что сделку оформлял этой весной с помощью тёщи. Женщина через свои контакты нашла продавцов удостоверений. Она и передала зятю документы - ламинированное водительское удостоверение на его имя, с его фотографией, но подпись стояла не его. Зять понял, что документ ненастоящий, но решил им воспользоваться.

Суд признал мужчину виновным в использовании поддельного документа и наказал его штрафом в 10 000 рублей.
10 1864
#права #подделка

Комментарии (10)

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Тёща дура

5 минут назад
Зять не учился на право управления авто, мог бы запрасто угробить её дочь
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Ну

5 минут назад
а бывают зятья ,которые тещь своих трахают
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* *

9 минут назад
Не штрафовать надо, а сажать лучше в тюрьму! Лет так, на 50, а можно и на пожизненно!
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эх

9 минут назад
Тёща моя, ласковая, Тёща моя, заботливая, Молодая, озоpная, ты втоpая мать, Чего больше затю пожелать.
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МИРОТВОРЕЦ

12 минут назад
видать блины были подгорелые )
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Теша

19 минут назад
Заботливая
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весёлый

52 минуты назад
Надо у тёщи проверить заодно
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Всезнайка

сегодня, 14:01
Так у нас больше половины ездят по поддельным правам - это видно даже по их ней езде. И не удивительно!
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жорик

сегодня, 13:58
Классно решил от тещи отделаться.Теперь ей голимо на нарах чалиться.
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хахаха

сегодня, 13:52
вложил тещу. Теперь ее расстреляют или лет на 20 посадят?
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