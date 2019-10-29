В России
28 минут назад
На объекте Службы внешней разведки погиб ребенок
Восьмилетний ребенок утонул в бассейне на территории центрального офиса Службы внешней разведки России, сообщает Лента.ру.
Предположительно, после профилактики сотрудники забыли закрыть сливное отверстие системы очистки бассейна решеткой. В результате скатившийся по горке ребенок под водой был подхвачен течением и его засосало в трубу.
К несчастью, рядом не оказалось спасателей или дежурных, на помощь мальчику бросились находившиеся поблизости мужчины, но долго не могли его вытащить, а систему очистки некому было отключить.
Дежурный врач сделал ребенку искусственное дыхание, но из-за протоколов безопасности на территорию долгое время не пропускали скорую помощь. Мальчик погиб.
Предположительно, после профилактики сотрудники забыли закрыть сливное отверстие системы очистки бассейна решеткой. В результате скатившийся по горке ребенок под водой был подхвачен течением и его засосало в трубу.
К несчастью, рядом не оказалось спасателей или дежурных, на помощь мальчику бросились находившиеся поблизости мужчины, но долго не могли его вытащить, а систему очистки некому было отключить.
Дежурный врач сделал ребенку искусственное дыхание, но из-за протоколов безопасности на территорию долгое время не пропускали скорую помощь. Мальчик погиб.