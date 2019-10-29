В России

28 минут назад

На объекте Службы внешней разведки погиб ребенок

50
На объекте Службы внешней разведки погиб ребенок
Восьмилетний ребенок утонул в бассейне на территории центрального офиса Службы внешней разведки России, сообщает Лента.ру.

Предположительно, после профилактики сотрудники забыли закрыть сливное отверстие системы очистки бассейна решеткой. В результате скатившийся по горке ребенок под водой был подхвачен течением и его засосало в трубу.

К несчастью, рядом не оказалось спасателей или дежурных, на помощь мальчику бросились находившиеся поблизости мужчины, но долго не могли его вытащить, а систему очистки некому было отключить.

Дежурный врач сделал ребенку искусственное дыхание, но из-за протоколов безопасности на территорию долгое время не пропускали скорую помощь. Мальчик погиб.
50

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

17-летний охранник покончил с собой в тобольском ТРК из-за подозрений в краже
17-летний охранник покончил с собой в тобольском ТРК из-за подозрений в краже

сегодня, 12:16

В России
В России могут привлечь хакеров для проверки IT-безопасности банков
В России могут привлечь хакеров для проверки IT-безопасности банков

сегодня, 08:34

В России
Количество моногородов в России может сократиться почти вдвое
Количество моногородов в России может сократиться почти вдвое

сегодня, 08:31

В России
Суд приговорил экс-премьера Дагестана к 6,5 годам тюрьмы
1
Суд приговорил экс-премьера Дагестана к 6,5 годам тюрьмы

вчера, 18:14

В России
Путин наградил экипаж аварийно севшего в Бурятии Ан-24
Путин наградил экипаж аварийно севшего в Бурятии Ан-24

вчера, 18:08

В России
Ухажер задушил девушку на свидании и закопал ее в лесу
Ухажер задушил девушку на свидании и закопал ее в лесу

вчера, 18:01

В России