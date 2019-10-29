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17-летний охранник покончил с собой в тобольском ТРК из-за подозрений в краже

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17-летний охранник одного из ТРК в Тобольске покончил с собой после того, как его заподозрили в краже.

Инцидент произошел 25 октября в тобольском торгово-развлекательном комплексе. 17-летнего охранника, а также его друга того же возраста, заподозрили в краже 200 метров кабеля со склада одного из тобольских предприятий.

В отношении обоих подозреваемых назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде. Отмечается, что молодой охранник уже попадал под следствие за похожее преступление.

Вскоре после избрания меры пресечения стало известно, что 17-летний охранник покончил с собой прямо на рабочем месте. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего, сообщает vse42.ru со ссылкой на www.znak.com

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