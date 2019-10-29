Общество

28 минут назад

Губернатор переписал обязанности своих заместителей

2 678
#постановление
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Губернатор переписал обязанности своих заместителей

Глава администрации Липецкой области внес изменения в свое постановление, подписанное в октябре прошлого года. Губернатор заново перераспределил обязанности между своими заместителями.

Теперь с заместителя главы администрации, отвечающего за вопросы информатизации и технической защиты информации, работу с обращениями граждан, снято обязательство отвечать за развитие средств массовой информации, связей с общественностью и молодежной политикой. Сегодня эту должность занимает Анатолий Якутин. Также с заместителя сняты полномочия по координации работы управления информационной политики. Эта обязанность передана заместителю губернатора по обеспечению деятельности главы администрации и региональной администрации. Сегодня это кресло занимает Александр Рябченко.

Кроме того, в случае отсутствия вице-губернатора по информатизации его полномочия будет исполнять тот из вице-губернаторов, кто курирует работу администрации. А вопросы, возложенные на заместителя главы администрации Липецкой области, отвечающего за вопросы обеспечения деятельности главы администрации Липецкой области и администрации Липецкой области, рассматривает первый вице-губернатор Липецкой области. Сегодня этот пост занимает Николай Тагинцев.
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#постановление
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Комментарии (2)

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))))

4 минуты назад
от перестановки мест слагаемых... Плохо учился в школе наш губер!
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Крылов

7 минут назад
А вы, друзья, как ни садитесь - все в музыканты не годитесь.
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