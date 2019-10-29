У медиков появилась надежда на спасение жизни разбившейся в Военном городке девочки

Сегодня в состоянии 15-летней пациентки медики разглядели положительную динамику.

В состоянии жертвы несчастного случая, 15-летней девочки, упавшей в пролет недостроенного здания рембазы в Военном городке, реаниматологи детской областной больницы увидели положительную динамику.



- У нас появилась надежда, - сказали GOROD48 врачи клиники.



Состояние пациентки по прежнему очень тяжелое (в больницу она попала 27 октября в критическом состоянии). У девочки - тяжелейшая сочетанная травма тела. Травмой затронут головной мозг. Она по прежнему в коме.