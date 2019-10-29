Общество

41 минуту назад

У медиков появилась надежда на спасение жизни разбившейся в Военном городке девочки

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Сегодня в состоянии 15-летней пациентки медики разглядели положительную динамику.

В состоянии жертвы несчастного случая, 15-летней девочки, упавшей в пролет недостроенного здания рембазы в Военном городке, реаниматологи детской областной больницы увидели положительную динамику.

- У нас появилась надежда, - сказали GOROD48 врачи клиники.

Состояние пациентки по прежнему очень тяжелое (в больницу она попала 27 октября в критическом состоянии). У девочки - тяжелейшая сочетанная травма тела. Травмой затронут головной мозг. Она по прежнему в коме.
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Комментарии (4)

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41 секунду назад
Держись, всё будет хорошо.
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2 минуты назад
лалка, 47
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лалка

7 минут назад
из какой она школы?
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Автоледи

9 минут назад
Катюшка, поправляйся, ты сильная, ты должна справиться!
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