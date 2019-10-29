Общество
59 минут назад
В Липецке пройдет акция памяти жертв репрессий на предполагаемом месте расстрелов
30 октября, в день памяти жертв политических репрессий, в Липецке пройдут две акции памяти
В 12 часов дня в сквере на площади Революции (за зданием старого ЗАГСа) соберутся липецкие общественники у закладного камня жертвам политических репрессий, которые почтут память погибших.
Сколько жителей Липецка и районов вошедших в территорию области в 1954 году пострадали в советское время – не известно. Покойный ныне руководитель липецкого общества «Мемориал» Борис Петелин, который начинал в регионе движение по увековечиванию памяти жертв сталинских репрессий и его единомышленники собрали данные о более 30 тысяч репрессированных жителей Липецкой области и внесли их в Книгу Памяти.
Но в 2001 году работа по поиску, восстановлению имен жертв политический репрессий советского времени была прекращена. В данный момент эта работа проводится индивидуально, и занимаются этим прокуратура. В число восстановленных и увековеченных имен репрессированных вошли жители региона пострадавшие от репрессивной машины государства начиная с 1917 года.
Закладной камень в сквере за старым ЗАГСОм появился тридцать лет назад. Общественники города намеревались со временем воздвигнуть на этом месте настоящий памятник. Но, увы, планам не суждено было сбыться. Между тем, место это знаковое. По словам пожилой липчанки, всю жизнь проработавшей в системе ФСИН, в этом сквере, по рассказам ее бабушек, проводились расстрелы.
Второе мероприятие памяти жертв репрессий пройдет 30 октября на площади Героев в 16.00
Сколько жителей Липецка и районов вошедших в территорию области в 1954 году пострадали в советское время – не известно. Покойный ныне руководитель липецкого общества «Мемориал» Борис Петелин, который начинал в регионе движение по увековечиванию памяти жертв сталинских репрессий и его единомышленники собрали данные о более 30 тысяч репрессированных жителей Липецкой области и внесли их в Книгу Памяти.
Но в 2001 году работа по поиску, восстановлению имен жертв политический репрессий советского времени была прекращена. В данный момент эта работа проводится индивидуально, и занимаются этим прокуратура. В число восстановленных и увековеченных имен репрессированных вошли жители региона пострадавшие от репрессивной машины государства начиная с 1917 года.
Закладной камень в сквере за старым ЗАГСОм появился тридцать лет назад. Общественники города намеревались со временем воздвигнуть на этом месте настоящий памятник. Но, увы, планам не суждено было сбыться. Между тем, место это знаковое. По словам пожилой липчанки, всю жизнь проработавшей в системе ФСИН, в этом сквере, по рассказам ее бабушек, проводились расстрелы.
Второе мероприятие памяти жертв репрессий пройдет 30 октября на площади Героев в 16.00
Колобок
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