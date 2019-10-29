Общество

59 минут назад

В Липецке пройдет акция памяти жертв репрессий на предполагаемом месте расстрелов

2 363
#день памяти жертв политических репрессий
В Липецке пройдет акция памяти жертв репрессий на предполагаемом месте расстрелов

30 октября, в день памяти жертв политических репрессий, в Липецке пройдут две акции памяти

В 12 часов дня в сквере на площади Революции (за зданием старого ЗАГСа) соберутся липецкие общественники у закладного камня жертвам политических репрессий, которые почтут память погибших.

Сколько жителей Липецка и районов вошедших в территорию области в 1954 году пострадали в советское время – не известно. Покойный ныне руководитель липецкого общества «Мемориал» Борис Петелин, который начинал в регионе движение по увековечиванию памяти жертв сталинских репрессий и его единомышленники собрали данные о более 30 тысяч репрессированных жителей Липецкой области и внесли их в Книгу Памяти.

Но в 2001 году работа по поиску, восстановлению имен жертв политический репрессий советского времени была прекращена. В данный момент эта работа проводится индивидуально, и занимаются этим прокуратура. В число восстановленных и увековеченных имен репрессированных вошли жители региона пострадавшие от репрессивной машины государства начиная с 1917 года. 

Закладной камень в сквере за старым ЗАГСОм появился тридцать лет назад. Общественники города намеревались со временем воздвигнуть на этом месте настоящий памятник. Но, увы, планам не суждено было сбыться.  Между тем, место это знаковое. По словам пожилой липчанки, всю жизнь проработавшей в системе ФСИН, в этом сквере, по рассказам ее бабушек, проводились расстрелы.

Второе мероприятие памяти жертв репрессий пройдет 30 октября на площади Героев в 16.00 



 

2 363
#день памяти жертв политических репрессий

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Колобок

1 минуту назад
Врёт ваша "пожилая липчанка" как сивый мерин! Никто центр города не поганил расстрелами. И большинство так называемых репрессированных были спекулянты и жулики! А вот любопытно посчитать - сколько погибло невписавшихся в рынок
ответить

Стукачи

47 минут назад
Двигатель репрессий.
ответить

Еще в рубрике

В Липецке ищут владельца игрового автомата
#игровой автомат
1
В Липецке ищут владельца игрового автомата

12 минут назад

Общество
Губернатор переписал обязанности своих заместителей
#постановление
2
Губернатор переписал обязанности своих заместителей

29 минут назад

Общество
4
У медиков появилась надежда на спасение жизни разбившейся в Военном городке девочки

43 минуты назад

Общество
«Почему приоритеты не бедность? Не многодетные семьи? Не меры поддержки инвалидов?»
#горсовет #благоустройство
1
«Почему приоритеты не бедность? Не многодетные семьи? Не меры поддержки инвалидов?»

49 минут назад

Общество
Стас Михайлов остановился в Задонске
#Стас Михайлов
6
Стас Михайлов остановился в Задонске

сегодня, 10:35

Общество
Мэрия Липецка стала богаче на 76,4 миллиона рублей
#бюджет
5
Мэрия Липецка стала богаче на 76,4 миллиона рублей

сегодня, 10:19

Общество