Стас Михайлов остановился в Задонске

Певец посетил мужской монастырь.

По дороге из Липецка в Курск известный певец Стас Михайлов заглянул в Задонск. Там он посетил святые места - задонский Рождество-Богородицкий монастырь. Снимок Михайлова из Задонска получили почти 10 000 лайков.Подписчики Стаса Михайлова оставили множество позитивных комментариев под постом: «Стас, вы на нашей земле Липецкой области, здорово», «Такая чистота и свет в твоих глазах. Потому что несёшь людям радость. Ты нашёл себя, а это главное. С Богом!», «Бывала там не раз, очень красиво и благородно», «Стас, я прошу Богородицу благословения на дальнейший твой путь! С Богом!».