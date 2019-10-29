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сегодня, 10:35

Стас Михайлов остановился в Задонске

6 1896
#Стас Михайлов
2

Певец посетил мужской монастырь.

По дороге из Липецка в Курск известный певец Стас Михайлов заглянул в Задонск. Там он посетил святые места - задонский Рождество-Богородицкий монастырь. Снимок Михайлова из Задонска получили почти 10 000 лайков.



Подписчики Стаса Михайлова оставили множество позитивных комментариев под постом: «Стас, вы на нашей земле Липецкой области, здорово», «Такая чистота и свет в твоих глазах. Потому что несёшь людям радость. Ты нашёл себя, а это главное. С Богом!», «Бывала там не раз, очень красиво и благородно», «Стас, я прошу Богородицу благословения на дальнейший твой путь! С Богом!».
6 1896
#Стас Михайлов
2

Комментарии (6)

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Димас

35 минут назад
хренотень несут.
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Педрильев

49 минут назад
не буду
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негодяй

51 минуту назад
негодяю,не пиши под чужим ником !
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/\

сегодня, 11:04
а хто это такой на фото?
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дядя Валера

сегодня, 10:54
Негодяй, Куда выезжать ?
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Негодяй

сегодня, 10:41
настроение на минус -приезжай на кунилингус!
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