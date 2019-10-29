Мэрия Липецка стала богаче на 76,4 миллиона рублей

Сегодня депутаты горсовета распределили эти средства.

Сегодня на сессии Липецкого горсовета депутаты рассмотрели предложения мэрии по изменению параметров муниципального бюджета.



Председатель департамента финансов городской администрации Татьяна Григорова сообщила, что за счет субсидий и дотаций из вышестоящих бюджетов в городскую казну дополнительно попали 76,4 млн рублей. Главный финансист мэрии предложила сэкономить из этой суммы один миллион (за счет чего был уменьшен дефицит бюджета). Остальные упавшие с неба средства было предложено распределить по нескольким направлениям, а также перераспределить отдельные бюджетные ассигнования.



Так, Татьяна Григорова заявила о планах администрации потратить 20 миллионов рублей на обновление объектов электросетевого хозяйства в садоводствах города, 49,9 миллиона выделить на первый этап строительства мостового перехода через железнодорожные пути в поселке Новая Жизнь (в следующем году на строительство виадука будут выделены еще 276,1 млн рублей). 1,1 миллиона получит департамент культуры и туризма на новогоднюю иллюминацию подведомственных учреждений, а департамент градостроительства и архитектуры - 6,8 миллиона на изменение документации по планировке городских территорий, 475 тысяч рублей выделены на новые мусорные контейнеры для департамента ЖКХ мэрии.



На капремонт ограждений территории МБУ СК «Сокол» и МБУ СШ №8 «Юность» получат 4,5 млн рублей (на такую же сумму чиновники уменьшат финансирование энергосберегающих мероприятий). На 1,7 млн рублей уменьшаются средства на оснащение новой школы по ул. 50 лет НЛМК, которые будут направлены на благоустройство территории парка «Сокол», который вошел в оперативное управление МАУК «Быханов сад».



Депутат Александр Ушаков выступил против уже объявленного объединения школ №15 и №32. Обе эти школы, по словам депутата, переполнены. При этом школа №32 - специфическая, в ней учатся дети с нарушениями в психическом развитии. Надо, мол, строить новую школу.



- Я - финансист, а не работник сферы образования. Но в мэрии идет составление планов по строительству объектов социального назначения. Но бюджет - не резиновый. Мы нацелены на участите во всех федеральных проектах по софинансированию такого строительства. Но точно в 20202 году новая школа в том районе города, о котором вы говорите, строится не будет, - ответила Татьяна Григорова.



Больше вопросов от депутатов не последовало.



В итоге после того, как за изменение параметров муниципального бюджета проголосовали депутаты, доходная часть бюджета Липецка выросла до 14,3 миллиарда рублей, а расходная - до 15,1 миллиарда. Дефицит бюджета составил 773,9 миллиона рублей.