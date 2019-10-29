На нескольких улицах Сокола не будет света

В связи с производством ремонтных работ на сетях электроснабжения не будет электричества в жилых домах частного сектора:



30 октября с 9:00 до 17:00 по ул. Лавочкина, ул. Пажарского, ул. Минина, ул. Курская, ул. Доменщиков, ул. Ивана Франко, ул. Тульская, СНТ «Сокол 1», СДТ «Строитель».



