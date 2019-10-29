Общество

30 минут назад

На нескольких улицах Сокола не будет света

218
#отключение света
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На нескольких улицах Сокола не будет света
В связи с производством ремонтных работ на сетях электроснабжения  не будет электричества в жилых домах частного сектора:

30 октября с  9:00  до  17:00  по  ул. Лавочкина, ул. Пажарского, ул. Минина, ул. Курская, ул. Доменщиков, ул. Ивана Франко, ул. Тульская, СНТ «Сокол 1», СДТ «Строитель».   

218
#отключение света
1

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