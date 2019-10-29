Общество

34 минуты назад

На химическом заводе в ОЭЗ «Липецк» нашли нарушения

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#ростехнадзор #безопасность
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На химическом заводе в ОЭЗ «Липецк» нашли нарушения

Менеджеру предприятия придется оплатить штраф.

Сотрудники Верхне-Донского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) провели плановую выездную проверку в отношении ООО «Ланксесс Липецк», расположенного в ОЭЗ «Липецк». Завод производит полимерсвязанные добавки для каучуков, для рынков России и СНГ, в первую очередь для автомобильной и шинной промышленности.

В ходе проверки эксперты Ростехнадзора установили нарушения требований промышленной безопасности. В частности: не внесены изменения в документацию на производственную линию после внесения изменений в технологическую схему (емкости с маслом установлены на производственную линию с отклонением от проекта); не определен порядок эксплуатации, обслуживания, ремонта, наладки и проведения инструментальной проверки на эффективность работы систем вентиляции и другие нарушения.

В результате проверки за совершенные административные правонарушения, предусмотренные ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ, привлечен менеджер завода ООО «Лансксесс Липецк». Ему выписали штраф в 20 000 рублей, сообщает Ростехнадзор.
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#ростехнадзор #безопасность
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Комментарии (1)

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Анна Ванна

27 минут назад
оГород=48, вам намекнули на отсутствие запятых в ваших текстах, так не надо бросаться в другую крайность!
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