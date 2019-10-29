Грибники нашли в Липецкой области разложившийся труп

Родственники опознали пропавшего год назад мужчину.

Грибники обнаружили скелетированный труп мужчины в лесу села Аксай Усманского района.



Как сообщила GOROD48 старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ СУ СК России по Липецкой области Юлия Кузнецова, родственники, предположительно, опознали мужчину по сохранившимся клочкам одежды. Он исчез из села год назад. Тело направлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы и установления причин смерти.