Происшествия

55 минут назад

Грибники нашли в Липецкой области разложившийся труп

6 2157
#грибники #пропавшие без вести
Грибники нашли в Липецкой области разложившийся труп

Родственники опознали пропавшего год назад мужчину.

Грибники обнаружили скелетированный труп мужчины в лесу села Аксай Усманского района.

Как сообщила GOROD48 старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ СУ СК России по Липецкой области Юлия Кузнецова, родственники, предположительно, опознали мужчину по сохранившимся клочкам одежды. Он исчез из села год назад. Тело направлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы и установления причин смерти.
6 2157
#грибники #пропавшие без вести

Комментарии (6)

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весёлка

23 минуты назад
Пенсионер, да не грибов, а червей видимо-невидимо.
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подосиновик

25 минут назад
грибы отомстили челу ,который их тероризировал и резал им плодоножки
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Сочувствую

28 минут назад
грибникам: и так никаких грибов, да ещё и ЭТО.
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гость

37 минут назад
Валетов, и рыбаки , и строители !
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Пенсионер

45 минут назад
Зато на этом месте грибов видима не видима !
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Валетов

49 минут назад
Вечно грибники-сволочи со своими находками...
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