Общество

сегодня, 09:27

Липецкие поликлиники не будут работать в понедельник

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#график #больница
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Липецкие поликлиники не будут работать в понедельник

3 и 4 ноября — выходной.

Управление здравоохранения Липецкой области сообщает о порядке работы государственных медицинских организаций в выходные и праздничные дни ноября 2019 года:

-2 ноября 2019 года поликлиники, обслуживающие взрослое и детское население, а также стоматологические поликлиники работают по графику субботнего дня. Прием вызовов на дом до 12.00. Амбулаторный прием врачей терапевтов, врачей общей практики, врачей педиатров и обслуживание вызовов на дому до 15.00. Для оказания неотложной помощи приём вызовов до 15.00 ч., обслуживание вызовов до 17.00 ч.;

- 3, 4 ноября в поликлиниках выходной день.

Травмпункты города Липецка в больницах ГУЗ «Липецкая городская больница скорой медицинской помощи № 1» (ул. Космонавтов, д. 39), ГУЗ «Липецкая городская больница №3 «Свободный сокол» (ул. Ушинского, д.10), ГУЗ «Липецкая городская больница № 4 «Липецк-Мед», (ул. Коммунистическая, д.24), работают в круглосуточном режиме.

Дети в Липецке обслуживаются в травмпункте ГУЗ «Областная детская больница» (ул. Московская,6а). Подростки от 15 до 17 лет включительно, проживающие на территории Липецка, могут обращаться и в травмпункты ГУЗ «Липецкая городская больница № 3 «Свободный сокол», ГУЗ «Липецкая городская больница № 4 «Липецк-Мед».

Травмпункты Ельца (поликлиника ГУЗ «Елецкая городская больница № 1 им. Н.А. Семашко», ул. Советская, д.62 и детская поликлиника ГУЗ «Елецкая городская детская больница», ул. 220 Стрелковой дивизии) работают в круглосуточном режиме. Детей принимают в травмпункте ГУЗ «Елецкая городская детская больница».Подростки от 15 до 17 лет включительно, проживающие на территории Ельца, могут обращаться и в травмпункт поликлиники ГУЗ «Елецкая городская больница № 1 им. Н.А. Семашко».

Экстренная госпитализация нуждающихся осуществляется в соответствии с графиком дежурств стационаров. Пациенты (взрослые и дети), нуждающиеся в экстренной офтальмологической помощи, могут обращаться в офтальмологическое отделение ГУЗ «Областная больница № 2» (ул. Ленина, д.35). В праздничные и выходные дни, а также в нерабочее время стоматологических поликлиник пациенты (взрослые и дети), нуждающиеся в экстренной стоматологической помощи, могут обращаться в кабинет хирургической стоматологии ГУЗ «Областная стоматологическая поликлиника – стоматологический центр» (ул. Циолковского, д.22).

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#график #больница
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Комментарии (5)

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КачОК

36 минут назад
В детской поликлинике 3 врачи пипец...особенно педиатр. Ни диагноз правильно поставить не могут. По телефону не дозвониться в регистратуру они там звук выключают и модно звонить на стационар целый день. В регистратуре ещё худая злая тетка сидит. Вообщем платим налоги-им зарплату. А отношение ужасное, во всех смыслах.
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Епт

41 минуту назад
Пенсионер, медики работают не хуже, чем сантехники, водители автобусов и прочая-прочая-прочая!
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Пенсионер

48 минут назад
На кладбище могилы нужно на копать с запасом ! В обычные дни медики не хрена не работают а в праздники все будут бухие .
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Дикий прапор

56 минут назад
А зачем фото нашего комбата под заголовком?
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Они и так

сегодня, 09:31
Хер работают чаи гоняют по кабинетам
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