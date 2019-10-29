Липецкие поликлиники не будут работать в понедельник

3 и 4 ноября — выходной.

Управление здравоохранения Липецкой области сообщает о порядке работы государственных медицинских организаций в выходные и праздничные дни ноября 2019 года:



-2 ноября 2019 года поликлиники, обслуживающие взрослое и детское население, а также стоматологические поликлиники работают по графику субботнего дня. Прием вызовов на дом до 12.00. Амбулаторный прием врачей терапевтов, врачей общей практики, врачей педиатров и обслуживание вызовов на дому до 15.00. Для оказания неотложной помощи приём вызовов до 15.00 ч., обслуживание вызовов до 17.00 ч.;



- 3, 4 ноября в поликлиниках выходной день.



Травмпункты города Липецка в больницах ГУЗ «Липецкая городская больница скорой медицинской помощи № 1» (ул. Космонавтов, д. 39), ГУЗ «Липецкая городская больница №3 «Свободный сокол» (ул. Ушинского, д.10), ГУЗ «Липецкая городская больница № 4 «Липецк-Мед», (ул. Коммунистическая, д.24), работают в круглосуточном режиме.



Дети в Липецке обслуживаются в травмпункте ГУЗ «Областная детская больница» (ул. Московская,6а). Подростки от 15 до 17 лет включительно, проживающие на территории Липецка, могут обращаться и в травмпункты ГУЗ «Липецкая городская больница № 3 «Свободный сокол», ГУЗ «Липецкая городская больница № 4 «Липецк-Мед».



Травмпункты Ельца (поликлиника ГУЗ «Елецкая городская больница № 1 им. Н.А. Семашко», ул. Советская, д.62 и детская поликлиника ГУЗ «Елецкая городская детская больница», ул. 220 Стрелковой дивизии) работают в круглосуточном режиме. Детей принимают в травмпункте ГУЗ «Елецкая городская детская больница».Подростки от 15 до 17 лет включительно, проживающие на территории Ельца, могут обращаться и в травмпункт поликлиники ГУЗ «Елецкая городская больница № 1 им. Н.А. Семашко».



Экстренная госпитализация нуждающихся осуществляется в соответствии с графиком дежурств стационаров. Пациенты (взрослые и дети), нуждающиеся в экстренной офтальмологической помощи, могут обращаться в офтальмологическое отделение ГУЗ «Областная больница № 2» (ул. Ленина, д.35). В праздничные и выходные дни, а также в нерабочее время стоматологических поликлиник пациенты (взрослые и дети), нуждающиеся в экстренной стоматологической помощи, могут обращаться в кабинет хирургической стоматологии ГУЗ «Областная стоматологическая поликлиника – стоматологический центр» (ул. Циолковского, д.22).



