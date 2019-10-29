Подросток угнал мотоцикл в Липецком районе

28 октября в отдел полиции обратилась 35-летняя гражданка с заявлением о том, что в ночь с 27 на 28 октября в селе Боринское неизвестными путем срыва навесного замка сарая у дома по ул.С.Щедрина совершена кража мотоцикла. Мотоцикл обнаружен в лесополосе по ул.Набережная в селе Боринское в исправном состоянии.



Сотрудниками полиции по «горячим следам» по подозрению в совершении преступления установлен и доставлен в отдел полиции несовершеннолетний местный житель. Проверку проводит ОМВД России по Липецкому району.