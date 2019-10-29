Происшествия

20 минут назад

Подросток угнал мотоцикл в Липецком районе

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#угон
Подросток угнал мотоцикл в Липецком районе
28 октября в отдел полиции обратилась 35-летняя гражданка с заявлением о том, что в ночь с 27 на 28 октября в селе Боринское неизвестными путем срыва навесного замка сарая у дома по ул.С.Щедрина совершена кража мотоцикла. Мотоцикл обнаружен в лесополосе по ул.Набережная в селе Боринское в исправном состоянии.

Сотрудниками полиции по «горячим следам» по подозрению в совершении преступления установлен и доставлен в отдел полиции несовершеннолетний местный житель. Проверку проводит ОМВД России по Липецкому району.
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#угон

Комментарии (1)

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Дикий прапор

6 минут назад
Растёт смена - тоже прапором будет.
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