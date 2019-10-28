Новости в instagram

35 минут назад

Липецкая вечЁрка: опасная заброшка, дом за 7 лет и снос частного сектора

1 364
#вечерка
Липецкая вечЁрка: опасная заброшка, дом за 7 лет и снос частного сектора

Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в понедельник, 28 октября.

В Военном городке разбилась при падении с высоты 15-летняя школьница. Это сообщение липчане комментируют сегодня активнее всего. Девочка упала с верхнего этажа здания «рембазы» на пятый этаж этого же здания. Девочка - в коме, и за ее жизнь борются в областной детской больнице. Мэрия, по словам Евгении Уваркиной, не сможет снести опасный недострой даже в следующем году, когда территория Военного городка с баланса Минобороны перейдет на баланс муниципалитета.

Среди самых обсуждаемых сообщение о том, что «Липчанину потребуется 7 лет, чтобы накопить на собственный дом». Сколько времени жителям российских регионов нужно откладывать на приобретение индивидуального дома? Специалисты сферы недвижимости рассчитали эти сроки, взяв показатели средних зарплат из данных Росстата, а средние цены на дома из собственной аналитики.

Тем временем в Липецке хотят снести 151 частный дом. В границы планирования попали дома и земля в границах улицы Неделина, Фрунзе, им. Шмидта, им. Орджоникидзе, им. Мичурина, Котовского. В планах мэрии снести в частном секторе в этом квартале более 150 жилых частных малоэтажных домов. На их месте уже готовы строить многоквартирные дома — 19 домов высотой от 5 до 25 этажей с подземными парковками.

Сегодня на заседании регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей» было решено выдвинуть на вакантное место Уполномоченного по защите прав предпринимателей бывшего гендиректора ОЭЗ «Липецк» Ивана Кошелева. Спикер областного Совета Павел Путилин сообщил GOROD48, что помимо 64-летнего Ивана Кошелева еще трое человек подали документы в региональную конкурсную комиссию по выборам омбудсмена. Один из них - 56-летний Сергей Бугаков, который в 2010-2018 годах возглавлял управление по развитию малого и среднего бизнеса администрации Липецкой области, который был участником подобного конкурса весной этого года, так ничем и не закончившегося. Двое других - 39-летний Андрей Корчагин - бывший главный консультант аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Липецкой области, а ныне директор АНО «Молодежная Бизнес школа» и президент областной общественной организации по защите прав и интересов предпринимателей «Открытая предпринимательская гильдия», и 40-летний Дмитрий Соколов, доцент кафедры юриспруденции филиала АНОО ВО «Воронежского института права и экономики» в Липецке и директор юридической компании «Соколов и партнеры».
1 364
#вечерка

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Сырский

34 минуты назад
Последний автобус №24а от чаплыг шоссе в 23:36 время прохождения ост ул Терешковой в 00:05 ежедневно. Последний автобус №28 от НЛМК до ост Пос Сырский в 00:10 (ежедневно) время прохождения ост Кольцевая 00:30.
ответить

Еще в рубрике

В Военном городке разбилась при падении с высоты 15-летняя школьница
#несчастный случай
177
В Военном городке разбилась при падении с высоты 15-летняя школьница

сегодня, 10:11

Происшествия
Стас Михайлов вспомнил в Липецке молодость
#Стас Михайлов #шоу #концерт
24
Стас Михайлов вспомнил в Липецке молодость

сегодня, 09:42

Новости в instagram
Найденные в общежитии останки могли принадлежать мужчине
#труп #общежитие
52
Найденные в общежитии останки могли принадлежать мужчине

вчера, 13:27

Общество
Под полом в общежитии на площади Мира нашли труп
#труп #тело
89
Под полом в общежитии на площади Мира нашли труп

26.10.2019 13:27

Происшествия
«Туман на город бросил серую вуаль…»
#туман #соцсети
15
«Туман на город бросил серую вуаль…»

26.10.2019 09:42

Новости в instagram
Двухкилограммовые Дамские пальчики и метровые огурцы: что выращивает афганец в Липецкой области
81
Двухкилограммовые Дамские пальчики и метровые огурцы: что выращивает афганец в Липецкой области

26.10.2019 09:23

Общество