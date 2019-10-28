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35 минут назад
Липецкая вечЁрка: опасная заброшка, дом за 7 лет и снос частного сектора
Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в понедельник, 28 октября.
В Военном городке разбилась при падении с высоты 15-летняя школьница. Это сообщение липчане комментируют сегодня активнее всего. Девочка упала с верхнего этажа здания «рембазы» на пятый этаж этого же здания. Девочка - в коме, и за ее жизнь борются в областной детской больнице. Мэрия, по словам Евгении Уваркиной, не сможет снести опасный недострой даже в следующем году, когда территория Военного городка с баланса Минобороны перейдет на баланс муниципалитета.
Среди самых обсуждаемых сообщение о том, что «Липчанину потребуется 7 лет, чтобы накопить на собственный дом». Сколько времени жителям российских регионов нужно откладывать на приобретение индивидуального дома? Специалисты сферы недвижимости рассчитали эти сроки, взяв показатели средних зарплат из данных Росстата, а средние цены на дома из собственной аналитики.
Тем временем в Липецке хотят снести 151 частный дом. В границы планирования попали дома и земля в границах улицы Неделина, Фрунзе, им. Шмидта, им. Орджоникидзе, им. Мичурина, Котовского. В планах мэрии снести в частном секторе в этом квартале более 150 жилых частных малоэтажных домов. На их месте уже готовы строить многоквартирные дома — 19 домов высотой от 5 до 25 этажей с подземными парковками.
Сегодня на заседании регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей» было решено выдвинуть на вакантное место Уполномоченного по защите прав предпринимателей бывшего гендиректора ОЭЗ «Липецк» Ивана Кошелева. Спикер областного Совета Павел Путилин сообщил GOROD48, что помимо 64-летнего Ивана Кошелева еще трое человек подали документы в региональную конкурсную комиссию по выборам омбудсмена. Один из них - 56-летний Сергей Бугаков, который в 2010-2018 годах возглавлял управление по развитию малого и среднего бизнеса администрации Липецкой области, который был участником подобного конкурса весной этого года, так ничем и не закончившегося. Двое других - 39-летний Андрей Корчагин - бывший главный консультант аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Липецкой области, а ныне директор АНО «Молодежная Бизнес школа» и президент областной общественной организации по защите прав и интересов предпринимателей «Открытая предпринимательская гильдия», и 40-летний Дмитрий Соколов, доцент кафедры юриспруденции филиала АНОО ВО «Воронежского института права и экономики» в Липецке и директор юридической компании «Соколов и партнеры».
Среди самых обсуждаемых сообщение о том, что «Липчанину потребуется 7 лет, чтобы накопить на собственный дом». Сколько времени жителям российских регионов нужно откладывать на приобретение индивидуального дома? Специалисты сферы недвижимости рассчитали эти сроки, взяв показатели средних зарплат из данных Росстата, а средние цены на дома из собственной аналитики.
Тем временем в Липецке хотят снести 151 частный дом. В границы планирования попали дома и земля в границах улицы Неделина, Фрунзе, им. Шмидта, им. Орджоникидзе, им. Мичурина, Котовского. В планах мэрии снести в частном секторе в этом квартале более 150 жилых частных малоэтажных домов. На их месте уже готовы строить многоквартирные дома — 19 домов высотой от 5 до 25 этажей с подземными парковками.
Сегодня на заседании регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей» было решено выдвинуть на вакантное место Уполномоченного по защите прав предпринимателей бывшего гендиректора ОЭЗ «Липецк» Ивана Кошелева. Спикер областного Совета Павел Путилин сообщил GOROD48, что помимо 64-летнего Ивана Кошелева еще трое человек подали документы в региональную конкурсную комиссию по выборам омбудсмена. Один из них - 56-летний Сергей Бугаков, который в 2010-2018 годах возглавлял управление по развитию малого и среднего бизнеса администрации Липецкой области, который был участником подобного конкурса весной этого года, так ничем и не закончившегося. Двое других - 39-летний Андрей Корчагин - бывший главный консультант аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Липецкой области, а ныне директор АНО «Молодежная Бизнес школа» и президент областной общественной организации по защите прав и интересов предпринимателей «Открытая предпринимательская гильдия», и 40-летний Дмитрий Соколов, доцент кафедры юриспруденции филиала АНОО ВО «Воронежского института права и экономики» в Липецке и директор юридической компании «Соколов и партнеры».
Сырский