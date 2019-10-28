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В Калифорнии из-за пожаров эвакуируют 180 тысяч человек
В регионе объявлен режим ЧС
Сильнейшие лесные пожары бушуют на западном побережье Америки с середины прошлой недели. Но только вчера власти Калифорнии, которые оказались не в состоянии справиться с пожарами своими силами, объявили чрезвычайное положение. Это позволит оперативно привлечь к тушению огня ресурсы и средства федерального правительства США., сообщает Российская Газета.
Из-за мощной "огненной стихии" объявлена эвакуация 180 тыс. человек. В 43 из 58 округов объявлен «красный» уровень опасности. По официальным данным, в результате пожара выгорела площадь в 220 кв. км, порядка 80 тыс. зданий находятся в зоне риска.
Пожары бушуют в Калифорнии каждую осень, но в этот раз возгорание представляет особую опасность. В ближайшие несколько дней синоптики обещают сильный ветер, что позволит пожару распространиться на еще большую территорию. Ситуация усугубляется тем, что в рамках общественной безопасности коммунальные службы отключают электричество.
Из-за мощной "огненной стихии" объявлена эвакуация 180 тыс. человек. В 43 из 58 округов объявлен «красный» уровень опасности. По официальным данным, в результате пожара выгорела площадь в 220 кв. км, порядка 80 тыс. зданий находятся в зоне риска.
Пожары бушуют в Калифорнии каждую осень, но в этот раз возгорание представляет особую опасность. В ближайшие несколько дней синоптики обещают сильный ветер, что позволит пожару распространиться на еще большую территорию. Ситуация усугубляется тем, что в рамках общественной безопасности коммунальные службы отключают электричество.