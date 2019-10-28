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Отдых в Турции подорожает

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Отдых в Турции подорожает

В турецких отелях введут «налог на проживание»

В туристической отрасли Турции может появиться новый налог, который охватит все объекты размещения, включая и отели на популярных у россиян курортах, утверждает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По данным ассоциации, плательщиками будут объекты размещения, включая гостиницы, мотели, апартаменты, гостевые дома и кемпинги. Оплачиваться налог будет как с цены размещения гостя, так и с остальных оказываемых ему услуг (питание, услуги бассейна и SPA, развлечения и так далее), передает Коммерсант.

Налог должен вступить в силу 1 апреля 2020 года. До конца года его ставка составит 1% от совокупной стоимости услуг, оказанных клиенту, в следующем году налог удвоится. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган имеет право уменьшить или увеличить ставку налога втрое.

Как считает исполнительный директор "Интуриста" Сергей Толчин, если налог примут в таком виде, то это отразится на стоимости туров в Турцию практически пропорционально. Аналогичного мнения придерживается исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. "Пока рано говорить о влиянии налога на цены у российских туроператоров. Законопроект только обсуждается, в любом случае, есть большая вероятность, что он будет дорабатываться. Но стоит отметить, что стоимость путевок в Турцию точно не вырастет больше ставки налога", — сказала она.
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