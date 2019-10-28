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Суд приговорил экс-премьера Дагестана к 6,5 годам тюрьмы

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Суд приговорил экс-премьера Дагестана к 6,5 годам тюрьмы

Его экс-заместитель получил 5,5 года колонии

28 октября Лефортовский суд Москвы признал бывшего врио председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова виновными в растрате около 40 млн руб. бюджетных средств, сообщает ТАСС.

Суд приговорил Гамидова к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы, Юсуфова - к 5 годам и 6 месяцам заключения с отбыванием наказания в колонии общего режима. Суд также постановил взыскать с осужденных около 41 млн руб. в виде компенсации нанесенного ущерба.

Как установил суд, Гамидов и Юсуфов присвоили 41 миллион рублей, выделенный на реконструкцию изолятора временного содержания в Махачкале. Данный эпизод был выделен из уголовного дела, фигурантами по которому являются еще ряд высокопоставленных дагестанских чиновников.

Оба фигуранта признаны виновными по статье "Присвоение чужого имущества в особо крупном размере в составе организованной группы". Максимум им грозило десять лет лишения свободы.
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