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сегодня, 18:08
Путин наградил экипаж аварийно севшего в Бурятии Ан-24
Члены экипажа получили государственные награды
Президент России Владимир Путин представил к государственным наградам членов экипажа самолёта Ан-24 , который в июне совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска в Бурятии, сообщает RT.
каз главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«За мужество, отвагу и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, наградить орденом Мужества Барданова Олега Владимировича — бортмеханика воздушного судна авиакомпании «Ангара» (посмертно), Коломина Владимира Ильича — пилота-инспектора воздушного судна», — указано в документе.
резидент наградил медалью Нестерова бортпроводницу Елену Лапуцкую, сумевшую в одиночку открыть аварийные двери и помогшую пассажирам выбраться из салона, а также второго пилота Сергея Сазонова.
Напомним, 27 июня 2019 года самолёт Ан-24 авиакомпании «Ангара» совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска после отказа одного из двигателей.
каз главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«За мужество, отвагу и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, наградить орденом Мужества Барданова Олега Владимировича — бортмеханика воздушного судна авиакомпании «Ангара» (посмертно), Коломина Владимира Ильича — пилота-инспектора воздушного судна», — указано в документе.
резидент наградил медалью Нестерова бортпроводницу Елену Лапуцкую, сумевшую в одиночку открыть аварийные двери и помогшую пассажирам выбраться из салона, а также второго пилота Сергея Сазонова.
Напомним, 27 июня 2019 года самолёт Ан-24 авиакомпании «Ангара» совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска после отказа одного из двигателей.