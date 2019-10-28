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Ухажер задушил девушку на свидании и закопал ее в лесу
Подозреваемый задержан
В Подмосковье мужчина во время секса задушил 19-летнюю девушку и закопал ее труп в лесу. Тело несчастной было обнаружено в лесном массиве 25 октября. Ранее девушка находилась в розыске как без вести пропавшая, сообщает РЕН ТВ.
После этого в результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в убийстве девушки был задержан знакомый жертвы - 34-летний московский предприниматель, который ранее был судим.
Правоохранительные органы выяснили, что в ночь на 16 октября в своём доме мужчина во время полового акта, задушил девушку, после чего закопал ее труп в лесу. В настоящее время следователи проводят комплекс следственных действий, направленный на получение и закрепление доказательной базы. Следствие намерено просить суд арестовать подозреваемого.
После этого в результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в убийстве девушки был задержан знакомый жертвы - 34-летний московский предприниматель, который ранее был судим.
Правоохранительные органы выяснили, что в ночь на 16 октября в своём доме мужчина во время полового акта, задушил девушку, после чего закопал ее труп в лесу. В настоящее время следователи проводят комплекс следственных действий, направленный на получение и закрепление доказательной базы. Следствие намерено просить суд арестовать подозреваемого.