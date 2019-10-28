Происшествия

9 минут назад

В Липецке осужден бывший полицейский за торговлю наркотиками

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#наркотики #
В Липецке осужден бывший полицейский за торговлю наркотиками

Приговором Елецкого городского суда бывший участковый уполномоченный МО МВД России «Чаплыгинский» признан виновным в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере.

Преступление было выявлено сотрудниками УМВД России по Ельцу. Как установлено материалами уголовного дела, подсудимый и его знакомый в марте 2019 года на территории садоводческого товарищества «Дачник» в Ельце были задержаны полицейскими по подозрению в потреблении наркотических средств.

В дежурной части полиции у задержанных были обнаружены 14 пластиковых колб с наркотической смесью, общей массой 9,88 г, приготовленных для сбыта, а также сотовый телефон, с помощью которого фиксировались координаты закладок.

По данному факту СУ СК России по Липецкой области было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, п «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ, надзор за соблюдением законности на всех этапах расследования которого осуществляла прокуратура.

Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя, суд приговорил виновного по совокупности совершенных им преступлений к 7 годам лишения свободы со штрафом в размере 400 тыс. рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщает УМВД России по Липецкой области.
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#наркотики #

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