Происшествия
54 минуты назад
Липецкие пожарные рассказали о спасении женщины и троих детей из горящей квартиры
Пожарные собираются навестить детей и женщину в больнице
Как сообщал GOROD48, вчера в доме №25 по проспекту Мира открытым пламенем горела квартира.
На тушение возгорания прибыли несколько пожарных подразделений. Пожарные вывели из загоревшейся квартиры пенсионерку и троих детей. Также из подъезда, где произошел пожар были эвакуированы несколько человек.
Сегодня сотрудники ГУ МЧС россии по Липецкой области, раскрыли некоторые подробности спасения женщины и детей.
Как сообщили в ГУ МЧС, пожар произошел на втором этаже. Один ребенок был эвакуирован через окно прохожими, в числе которых был и сотрудник МЧС - замначальника 3-го пожарноспасательного отряда, который в этот момент не находился на дежурстве а просто оказался неподалеку.
В квартире на тот момент оставались еще двое детей и женщина. В окно подали лестницу, но женщину спустить по ней не получалась - пенсионерка была частично парализована. Тогда одни пожарные продолжили заливать пламя водой, а другие отправились в квартиру, нашли детей в дальней комнате и вынесли их. На женщину одели спасательное снаряжение и также эвакуировали из квартиры.
Женщина и дети сейчас находятся в больнице. Спасатели собираются проведать их на днях, как-только медики разрешат навещать пострадавших.
На тушение возгорания прибыли несколько пожарных подразделений. Пожарные вывели из загоревшейся квартиры пенсионерку и троих детей. Также из подъезда, где произошел пожар были эвакуированы несколько человек.
Сегодня сотрудники ГУ МЧС россии по Липецкой области, раскрыли некоторые подробности спасения женщины и детей.
Как сообщили в ГУ МЧС, пожар произошел на втором этаже. Один ребенок был эвакуирован через окно прохожими, в числе которых был и сотрудник МЧС - замначальника 3-го пожарноспасательного отряда, который в этот момент не находился на дежурстве а просто оказался неподалеку.
В квартире на тот момент оставались еще двое детей и женщина. В окно подали лестницу, но женщину спустить по ней не получалась - пенсионерка была частично парализована. Тогда одни пожарные продолжили заливать пламя водой, а другие отправились в квартиру, нашли детей в дальней комнате и вынесли их. На женщину одели спасательное снаряжение и также эвакуировали из квартиры.
Женщина и дети сейчас находятся в больнице. Спасатели собираются проведать их на днях, как-только медики разрешат навещать пострадавших.
fed
Сырский
Мамашу расстрелять надо!
Пожар-это страшно,
Личи