Происшествия

54 минуты назад

Липецкие пожарные рассказали о спасении женщины и троих детей из горящей квартиры

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#пожар #дети #спасение
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Липецкие пожарные рассказали о спасении женщины и троих детей из горящей квартиры

Пожарные собираются навестить детей и женщину в больнице

Как сообщал GOROD48, вчера в доме №25 по проспекту Мира открытым пламенем горела квартира. 

На тушение возгорания прибыли несколько пожарных подразделений. Пожарные вывели из загоревшейся квартиры пенсионерку и троих детей. Также из подъезда, где произошел пожар были эвакуированы несколько человек.

Сегодня сотрудники ГУ МЧС россии по Липецкой области, раскрыли некоторые подробности спасения женщины и детей.

Как сообщили в ГУ МЧС, пожар произошел на втором этаже. Один ребенок был эвакуирован через окно прохожими, в числе которых был и сотрудник МЧС - замначальника 3-го пожарноспасательного отряда, который в этот момент не находился на дежурстве а просто оказался неподалеку. 

В квартире на тот момент оставались еще двое детей и женщина. В окно подали лестницу, но женщину спустить по ней не получалась - пенсионерка была частично парализована. Тогда одни пожарные продолжили заливать пламя водой, а другие отправились в квартиру, нашли детей в дальней комнате и вынесли их. На женщину одели спасательное снаряжение и также эвакуировали из квартиры. 

Женщина и дети сейчас находятся в больнице. Спасатели собираются проведать их на днях, как-только медики разрешат навещать пострадавших. 




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#пожар #дети #спасение
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Комментарии (5)

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fed

2 минуты назад
Личи, в комментариях к прошлой новости комментаторы все написали. мама с папой синяки.
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Сырский

27 минут назад
Последний автобус №24а от чаплыг шоссе в 23:36 время прохождения ост ул Терешковой в 00:05 ежедневно. Последний автобус №28 от НЛМК до ост Пос Сырский в 00:10 (ежедневно) время прохождения ост Кольцевая 00:30.
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Мамашу расстрелять надо!

29 минут назад
Парализованная бабушка с тремя детьми! Как жить - то???
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Пожар-это страшно,

30 минут назад
Но какова причина его?
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Личи

31 минуту назад
пожарным респект! а где мамашка детей? почему трое(!) детей с частично парализованной пенсионеркой были?
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