На Ниженке отключат электричество

Как сообщает ЛГЭК, в связи с производством ремонтных работ на сетях электроснабжения не будет электричества в жилых домах частного сектора:



29 октября с 9:00 до 17:00 по ул. Энергетическая, Маяковского, Чапаева, Димитрова, Красная, 20-Партсьезда, Арктическая, Студеновская, Салтыкова-Щедрина, Дарвина.



