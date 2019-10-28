Общество

29 минут назад

На Ниженке отключат электричество

189
#отключение света
3
На Ниженке отключат электричество
Как сообщает ЛГЭК,  в связи с производством ремонтных работ на сетях электроснабжения  не будет электричества в жилых домах частного сектора:

29 октября с  9:00  до  17:00  по  ул. Энергетическая, Маяковского, Чапаева, Димитрова, Красная, 20-Партсьезда, Арктическая, Студеновская, Салтыкова-Щедрина, Дарвина.

189
#отключение света
3

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