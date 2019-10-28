Общество

33 минуты назад

Более полусотни липецких улиц и переулков останутся без воды из-за ремонта

466
#отключение воды
1
Более полусотни липецких улиц и переулков останутся без воды из-за ремонта

В связи с производством ремонтных работ будет прекращена подача питьевой воды следующим потребителям:

Как сообщает ЛГЭК, 29 октября с 20:00 до 08:00 30 октября по ул. Писарева, 31, 31а, 37, 35а, 35, 12, 12а, 12б, 10, 8, 6, 4, 4а, 2а, 2б, 1/1, 3а ул. Ярославская, 13; 19; ул. Светлова, 29; 31; 31а; 29а; 26; 24; ул. Центральная, 21(Д/с №12), 21ст.1, 10, 10а, 16, 8, 9, 11, 14, 14а, 43, 15, 17, 18, 19, 12, 6, 7, 20 ,180, вл.2 ВНСП ул. Ярославская; ЦТП-2 Дачный, кот. Дачный, ЦТП ПАО Квадра; Частный сектор: ул. Железногорская, ул. Добровская, ул. Артемова, ул. Патриотическая, ул. Бурлакова, ул. Ярославская, ул. Светлова, ул. Тихая, ул. Писарева, ул. Варшавская, ул. Олимпийская, ул. Постышева, ул. Дачная, ул. Ладыгина, ул. Зорге, ул. Молодежная, ул. Бригадная, ул. Череповецкая, ул. Шаумяна, ул. Локомотивная, ул. Лесная-1, ул. Фабричная, ул. 70 лет Октября, ул. Моршанская, ул. Российская, ул. Сельскохозяйственная, ул. Физкультурная, ул. Энергостроителей, ул. Знаменского, ул. Земляничная, ул. Полунина, ул. Славянская, ул. Мурманская, пер. Каштановый, ул. Калужская, пер. Виноградный, ул. Асфальтная, ул. Абрикосовая, ул. Басинского, ул. Кавказская, ул. Красивая, ул. Надежды, пер. Добрый, ул. Малиновая, ул. Бахаева, ул. Ануфриева, ул. Грушевая, пер. Тополиный, пер. Таежный, ул. Папанина, ул. Алтайская, ул. Уральская, пер. Жасминовый, ул. Сливовая, ул. Саратовская.


466
#отключение воды
1

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Мэрия Липецка покупает катафалк
#тендер #закупки
Мэрия Липецка покупает катафалк

3 минуты назад

Общество
Липецкое отделение РСПП предложило Ивана Кошелева в региональные омбудсмены
#Иван Кошелев
2
Липецкое отделение РСПП предложило Ивана Кошелева в региональные омбудсмены

6 минут назад

Общество
На Ниженке отключат электричество
#отключение света
На Ниженке отключат электричество

30 минут назад

Общество
Липчанка отсудила у коммунальщиков 325% суммы ущерба
#ЖКХ #кровля #потоп
1
Липчанка отсудила у коммунальщиков 325% суммы ущерба

48 минут назад

Общество
Глава Липецка потребует у Минобороны средства на снос здания рембазы в Военном городке
#Военный городок
26
Глава Липецка потребует у Минобороны средства на снос здания рембазы в Военном городке

сегодня, 13:51

Общество
Липчанам покажут лучший мультфильм всех времен и народов
#анимация #мультфильм
4
Липчанам покажут лучший мультфильм всех времен и народов

сегодня, 13:29

Общество