Более полусотни липецких улиц и переулков останутся без воды из-за ремонта

В связи с производством ремонтных работ будет прекращена подача питьевой воды следующим потребителям:

Как сообщает ЛГЭК, 29 октября с 20:00 до 08:00 30 октября по ул. Писарева, 31, 31а, 37, 35а, 35, 12, 12а, 12б, 10, 8, 6, 4, 4а, 2а, 2б, 1/1, 3а ул. Ярославская, 13; 19; ул. Светлова, 29; 31; 31а; 29а; 26; 24; ул. Центральная, 21(Д/с №12), 21ст.1, 10, 10а, 16, 8, 9, 11, 14, 14а, 43, 15, 17, 18, 19, 12, 6, 7, 20 ,180, вл.2 ВНСП ул. Ярославская; ЦТП-2 Дачный, кот. Дачный, ЦТП ПАО Квадра; Частный сектор: ул. Железногорская, ул. Добровская, ул. Артемова, ул. Патриотическая, ул. Бурлакова, ул. Ярославская, ул. Светлова, ул. Тихая, ул. Писарева, ул. Варшавская, ул. Олимпийская, ул. Постышева, ул. Дачная, ул. Ладыгина, ул. Зорге, ул. Молодежная, ул. Бригадная, ул. Череповецкая, ул. Шаумяна, ул. Локомотивная, ул. Лесная-1, ул. Фабричная, ул. 70 лет Октября, ул. Моршанская, ул. Российская, ул. Сельскохозяйственная, ул. Физкультурная, ул. Энергостроителей, ул. Знаменского, ул. Земляничная, ул. Полунина, ул. Славянская, ул. Мурманская, пер. Каштановый, ул. Калужская, пер. Виноградный, ул. Асфальтная, ул. Абрикосовая, ул. Басинского, ул. Кавказская, ул. Красивая, ул. Надежды, пер. Добрый, ул. Малиновая, ул. Бахаева, ул. Ануфриева, ул. Грушевая, пер. Тополиный, пер. Таежный, ул. Папанина, ул. Алтайская, ул. Уральская, пер. Жасминовый, ул. Сливовая, ул. Саратовская.





