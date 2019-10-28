В России
42 минуты назад
В Пулково автомобиль столкнулся с частным самолетом
Сужебный автомобиль въехал в бок частного самолета
Бизнес-лайнер получил повреждения корпуса после столкновения с микроавтобусом в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС. Транспортная полиция и СК на транспорте по Северо-Западному федеральному округу начали проверки данного инцидента, сообщили журналистам в пресс-службах ведомств.
Сообщение о столкновении автомашины с самолетом чартерного авиарейса поступило в полицию аэропорта накануне вечером. Установлено, что из-за плохой погоды водитель не заметил препятствие. На борту судна были три члена экипажа и пассажир. В ЧП никто не пострадал.
В настоящее время самолет отправили на стоянку для проведения обследования.
Сообщение о столкновении автомашины с самолетом чартерного авиарейса поступило в полицию аэропорта накануне вечером. Установлено, что из-за плохой погоды водитель не заметил препятствие. На борту судна были три члена экипажа и пассажир. В ЧП никто не пострадал.
В настоящее время самолет отправили на стоянку для проведения обследования.