В России

42 минуты назад

В Пулково автомобиль столкнулся с частным самолетом

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В Пулково автомобиль столкнулся с частным самолетом

Сужебный автомобиль въехал в бок частного самолета

Бизнес-лайнер получил повреждения корпуса после столкновения с микроавтобусом в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС. Транспортная полиция и СК на транспорте по Северо-Западному федеральному округу начали проверки данного инцидента, сообщили журналистам в пресс-службах ведомств.

Сообщение о столкновении автомашины с самолетом чартерного авиарейса поступило в полицию аэропорта накануне вечером. Установлено, что из-за плохой погоды водитель не заметил препятствие. На борту судна были три члена экипажа и пассажир. В ЧП никто не пострадал.

В настоящее время самолет отправили на стоянку для проведения обследования.
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