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46 минут назад
В Дагестане задержан автобус с 17 млн руб контрабандных денег
Денежные средства были спрятаны в гаражных отсеках автобуса
В Дагестане пограничники нашли и изъяли 17 млн рублей, спрятанных в автобусе, следовавшем в Азербайджан. Об этом рассказал источник в силовых структурах республики, передают Известия.
Инцидент произошел 27 октября при досмотре транспортного средства, следовавшего через пропускной пункт «Яраг-Казмаляр». Несколько брикетов, в которых в общей сложности было 17 млн рублей, были спрятаны в разных отсеках автобуса.
Купюры отправлены на экспертизу. Автобус отвезли на штрафстоянку, водителей задержали до выяснения всех обстоятельств.
Инцидент произошел 27 октября при досмотре транспортного средства, следовавшего через пропускной пункт «Яраг-Казмаляр». Несколько брикетов, в которых в общей сложности было 17 млн рублей, были спрятаны в разных отсеках автобуса.
Купюры отправлены на экспертизу. Автобус отвезли на штрафстоянку, водителей задержали до выяснения всех обстоятельств.