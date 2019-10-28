В России

46 минут назад

В Дагестане задержан автобус с 17 млн руб контрабандных денег

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В Дагестане задержан автобус с 17 млн руб контрабандных денег

Денежные средства были спрятаны в гаражных отсеках автобуса

В Дагестане пограничники нашли и изъяли 17 млн рублей, спрятанных в автобусе, следовавшем в Азербайджан. Об этом рассказал источник в силовых структурах республики, передают Известия.

Инцидент произошел 27 октября при досмотре транспортного средства, следовавшего через пропускной пункт «Яраг-Казмаляр». Несколько брикетов, в которых в общей сложности было 17 млн рублей, были спрятаны в разных отсеках автобуса.

Купюры отправлены на экспертизу. Автобус отвезли на штрафстоянку, водителей задержали до выяснения всех обстоятельств.
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