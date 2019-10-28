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12-летний школьник жестоко убил свою мать

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12-летний школьник жестоко убил свою мать

Подросток отправлен на лечение

В Санкт-Петербурге в одной из квартир было обнаружено тело 46-летней женщины с множественными колото-резанными ранениями. Правоохранители подозревают в убийстве ее 12-летнего сына. По данным местных СМИ, подросток поливал жертву кипятком и вырезал ей некоторые части тела с помощью острых предметов - на столе были обнаружены ножницы, шампур для шашлыка, пинцет и нож. За убийством наблюдал брат-близнец мальчика — у обоих детей имеются проблемы с развитием, сообщает Газета.ру.

Во время убийства дома находился 12-летний брат-близнец мальчика, который наблюдал за совершением преступления, а также отец детей, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Семья погибшей считалась неблагополучной и состояла на учете в органах опеки. После того, как сын расправился с матерью, проснулся муж убитой и позвонил своим родителям, а те уже вызвали полицию. Установлено, что оба ребенка имеют задержки в развитии.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». В настоящий момент на месте находятся сотрудники правоохранительных органов, а с детьми работают психологи. Расследование дела продолжается.
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