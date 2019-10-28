Общественные объединения, бизнес, власть и агентство стратегических инициатив - что их объединяет?

Инвестиционная привлекательность региона - основа экономического развития каждого региона Российской Федерации. В нашей стране работа по формированию благоприятного инвестиционного климата проводится как на Федеральном уровне, так и на региональном уровне.

Как мы знаем, автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ) была создана с целью реализации комплекса мер в экономической и социальной сферах и реализации мероприятий по улучшению предпринимательской среды, развитию профессиональных кадров и прочих мероприятий, направленных на улучшение инвестиционного климата в регионах России.



Для этой задачи, а также с целью обеспечения качественного внедрения Проектов АСИ в Липецкой области и для оценки эффективности деятельности исполнительных органов власти была сформирована Экспертная группа из представителей деловых объединений и бизнес - сообществ Липецкой области.



Основным показателем результативности усилий региона, направленных на улучшение делового климата и повышения инвестиционной привлекательности являются итоги Национального рейтинга состояния инвестиционного климата.



Конечно очевидно, что результатом реализации данного Проекта стало значительное улучшение инвестиционного климата в стране. Это подтверждается международными и внутренними оценками.



25 октября, заместитель Председателя Правления – исполнительный директор РОР «СППЛО» Ольга Николаевна Митрохина, совместно с членами союза, приняли участие во встрече генерального директора АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Светланой Витальевной Чупшевой с представителями деловых объединений, бизнес - сообществом и исполнительными органами власти региона.



Программа встречи была насыщенной: Светлана Витальевна выступила с лекцией «Агентство стратегических инициатив - партнерство для развития» и, впервые, АСИ вовлекло всех участников в стратегическую сессию, целью которой было получение обратной связи от бизнеса. Так как кто, как не бизнес - сообщество, знает лучше, что именно необходимо региону для успешного инвестиционного развития и создания благоприятной среды для ведения бизнеса.



Опыт работы АСИ с другими регионами именно в таком формате уже позволил сделать вывод о несомненно положительном эффекте встреч.



Участников разделили на группы, поставив только одно условие, в команде не должно быть руководителей и подчиненных и предложили определить приоритетные направления для развития своего региона, на развитие которых «виртуально» имеется возможность выделить неограниченный объём инвестирования.

В результате такой продуктивной командной работы были:



-выделены приоритетные направления развития региона;

-определены индикаторы оценки эффективности развития;

-выявлены барьеры, делающие невозможными/неэффективными финансовые вложения.



Региональное объединение работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Липецкой области» (РОР «СППЛО») было создано в 2003 году и, на сегодняшний день, это самая крупная площадкой для бизнеса, представляющая интересы деловых кругов как в России, так и на международном уровне.



РОР «СППЛО» - это более 45 организаций крупного и среднего бизнеса региона с общей численностью работающих более 90 тыс. человек, более 40% налоговых поступлений в консолидированный бюджет области.

Представители РОР «СППЛО» включены в организации федерального и областного значения. Региональное отделение РСПП принимает активное участие и в Проектах Агентства стратегических инициатив.









