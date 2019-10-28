РСПП

45 минут назад

Общественные объединения, бизнес, власть и агентство стратегических инициатив - что их объединяет?

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Общественные объединения, бизнес, власть и агентство стратегических инициатив - что их объединяет?

Инвестиционная привлекательность региона - основа экономического развития каждого региона Российской Федерации. В нашей стране работа по формированию благоприятного инвестиционного климата проводится как на Федеральном уровне, так и на региональном уровне.

Как мы знаем, автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»  (АСИ) была  создана с целью  реализации комплекса мер в экономической и социальной сферах и  реализации мероприятий по улучшению предпринимательской среды, развитию профессиональных кадров и прочих мероприятий, направленных на улучшение инвестиционного климата в регионах России.     
     
Для этой задачи,  а также с целью обеспечения качественного внедрения Проектов АСИ в Липецкой области и для оценки эффективности деятельности исполнительных органов власти была сформирована  Экспертная группа из представителей деловых объединений и бизнес - сообществ Липецкой области. 

Основным показателем  результативности усилий  региона, направленных на улучшение делового климата и повышения инвестиционной привлекательности являются итоги Национального рейтинга состояния инвестиционного климата. 

Конечно очевидно, что результатом реализации данного Проекта стало значительное улучшение инвестиционного климата в стране. Это подтверждается международными и внутренними оценками.  

25 октября,  заместитель Председателя Правления – исполнительный директор РОР «СППЛО» Ольга Николаевна Митрохина, совместно с членами  союза, приняли участие во встрече генерального директора АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Светланой Витальевной Чупшевой с представителями деловых объединений, бизнес  - сообществом и исполнительными органами власти  региона.

 Программа встречи была насыщенной: Светлана Витальевна выступила с лекцией «Агентство стратегических инициатив - партнерство для развития» и,  впервые, АСИ вовлекло  всех участников в стратегическую сессию, целью которой было получение обратной связи от бизнеса. Так как кто, как не бизнес - сообщество,  знает лучше, что именно необходимо региону для успешного инвестиционного развития и создания благоприятной среды для ведения бизнеса.

Опыт работы АСИ с другими регионами именно в  таком формате уже позволил сделать вывод о несомненно  положительном эффекте встреч.

Участников разделили на группы, поставив только одно условие, в команде не должно быть руководителей и подчиненных и предложили определить приоритетные направления для развития своего региона, на развитие которых «виртуально» имеется возможность выделить  неограниченный объём инвестирования.
В результате такой продуктивной командной работы были:

-выделены приоритетные направления развития региона;
-определены индикаторы оценки эффективности развития;
-выявлены барьеры, делающие невозможными/неэффективными финансовые вложения.

Региональное объединение работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Липецкой области» (РОР «СППЛО») было создано в 2003 году и, на сегодняшний день, это самая крупная площадкой для бизнеса,  представляющая интересы деловых кругов как в России, так и на международном уровне. 
 
РОР «СППЛО» - это более 45 организаций крупного и среднего бизнеса региона с общей численностью работающих более 90 тыс. человек, более 40% налоговых поступлений в консолидированный бюджет области.
Представители РОР «СППЛО» включены в организации федерального и областного значения. Региональное отделение РСПП принимает активное участие и в Проектах Агентства стратегических инициатив.


 

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