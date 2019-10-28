Спасатели дважды резали обручальные кольца липчан

Потому, что они и причиняли боль.

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lip-go.ru

Два золотых обручальных кольца разрезали в минувшие выходные липецкие спасатели. Оба раза с просьбой освободить отёкшие пальцы от ставших тесными украшений горожане обращались в ночное время.Сорок раз с 21 по 27 октября аварийно-спасательный отряд управления по делам ГО и ЧС выезжал по вызовам жителей областного центра на телефон экстренных служб «112». В 16 случаях это было связано с необходимостью вскрыть двери – 4 раза за ними находились несовершеннолетние (в трёх дети спали и не слышали звонков родителей), ещё в четырёх случаях взаперти оказались люди, нуждающиеся в медицинской помощи. Пять выездов спасателей были обусловлены звонками липчан по поводу подозрительных предметов.Обнаруженные бдительными горожанами сумки – спортивная, хозяйственная, от ноутбука – и даже один привязанный к забору у торгового центра чемодан оказались оставленными беспечными хозяевами, которые во всех случаях нашлись, сообщает управление до делам ГО и ЧС города Липецка.