Общество

21 минуту назад

Липчанина с долгом в 172 млн рублей признали банкротом

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#банкротство
Липчанина с долгом в 172 млн рублей признали банкротом

Бизнесмен задолжал банку.

Арбитражный суд Липецкой области признал банкротом 49-летнего бизнесмена из села Нижнее Казачье Задонского района. Мужчина задолжал банку более 172 млн рублей. Известно, что ранее предприниматель занимался бизнесом в сфере строительства и оптовой торговли в Москве и Задонском районе.

Именно банк в начале 2019 года обратился в суд с требованием признать должника банкротом. Весной требование было признано судом обоснованным, в отношении должника введена процедура банкротства – реструктуризация долгов. К тому моменту задолженность липецкого бизнесмена составила 172 722 248 рублей. План реструктуризации утвердить не удалось, так как должник не имеет постоянного места работы и источника дохода. Кроме того, у бизнесмена нет какого-либо имущества на продажу. 

Теперь финансовый управляющий должен до 17 февраля 2020 года разыскать имущество банкрота, оспорить сомнительные сделки, продать активы и сформировать конкурсную массу. Из нее будут частично или полностью удовлетворены требования банка.
1 438
#банкротство

Комментарии (1)

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Правда

1 минуту назад
Кто то из банковских вдоле.
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