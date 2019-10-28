Погода в Липецке

31 минуту назад

В Липецкой области ночью подморозит до -1

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В Липецкой области ночью подморозит до -1

В ближайшие трое суток в Липецкой области ожидается резкое изменение погоды: в тыл скандинавского циклона на Европейской территории России будет поступать холодный арктический воздух.

Днем 30 октября местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега. Среднесуточные температуры воздуха составят: 29 октября - 5-7 градусов тепла, что на 4-5 градусов выше нормы, 30 октября — 3-5 градусов тепла, что на 1-3 градуса выше нормы, 31 октября — 1-2 градуса мороза, что на 3 градуса ниже нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 октября в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер переменный, 3-8 м/сек.

Температура ночью составит от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем воздух прогреется от 6 до 11 градусов тепла.

В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью будет от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла, днем она составит от 8 до 10 градусов тепла.

29 октября стал самым теплым в Липецке в 1967 году, тогда в городе было +16. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1912 году – 19 градусов мороза.

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Комментарии (2)

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7-11 mk

5 минут назад
Лучше бы снег выпал, да морозы ударили под тридцать!
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Сырский

14 минут назад
Последний автобус №24а от чаплыг шоссе в 23:36 время прохождения ост ул Терешковой в 00:05 ежедневно. Последний автобус №28 от НЛМК до ост Пос Сырский в 00:10 (ежедневно) время прохождения ост Кольцевая 00:30.
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