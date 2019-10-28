В Липецкой области ночью подморозит до -1

В ближайшие трое суток в Липецкой области ожидается резкое изменение погоды: в тыл скандинавского циклона на Европейской территории России будет поступать холодный арктический воздух.

Днем 30 октября местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега. Среднесуточные температуры воздуха составят: 29 октября - 5-7 градусов тепла, что на 4-5 градусов выше нормы, 30 октября — 3-5 градусов тепла, что на 1-3 градуса выше нормы, 31 октября — 1-2 градуса мороза, что на 3 градуса ниже нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 октября в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер переменный, 3-8 м/сек.



Температура ночью составит от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем воздух прогреется от 6 до 11 градусов тепла.



В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью будет от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла, днем она составит от 8 до 10 градусов тепла.



29 октября стал самым теплым в Липецке в 1967 году, тогда в городе было +16. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1912 году – 19 градусов мороза.



