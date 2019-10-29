В Липецке открыта охота за подарками

Торгово-развлекательный центр «Малибу приглашает липчан и гостей города не только интересно провести время, но и получить призы за свои покупки. Охота за подарками уже началась!

Стать участником очень просто!

1. До 30 ноября просто прийти на шопинг и совершить покупку в ТРЦ «Малибу» на сумму от 3 000 рублей;

2. Заполнить анкету на информационной стойке и получить купон;

3. Прийти 1 декабря 2019 года на большой розыгрыш в ТРЦ «Малибу» и испытать свою удачу!

А главное, один человек может получить неограниченное число купонов. Покупка должна быть совершена в одном магазине. Их список указан на сайте «Малибу».

Обладатели главных подарков акции будут определены путём случайного извлечения купона из лототрона. Главные призы — почти 50 сертификатов до 10 000 рублей на покупки в магазинах торгово-развлекательного центра! Воспользоваться подарочными сертификатами можно вплоть до 31 декабря 2019 года. Выигранными купонами можно будет оплатить, к примеру, все подарки к Новому году или порадовать себя новыми покупками!

В ТРЦ «Малибу» расположены бутики модной обуви и стильной одежды на любой вкус, а также вечерние и свадебные платья! Магазины спортивных товаров, аксессуаров и украшений, качественной косметики, всё для рукодельниц и товаров для детей. И все это — рядом, в огромном торгово-развлекательном центре, где еще можно и весело провести время с семьей и друзьями: сходить в кино или попрыгать на батутах, посидеть в кафе или сходить на тренировку в спортивный центр, обновить маникюр или сделать новую прическу. Шоппинг приятно и выгодно соседствует с развитой сферой услуг и досуга. Все это сделано для удобства гостей, с заботой об их времени и уровне комфорта. Кстати, в территории шоппинга и развлечений для всех посетителей работает автоматизированная подземная парковка с понятной и удобной логистикой.







Приходи в ТРЦ «Малибу» за покупками и не упусти свой шанс стать одним из счастливчиков денежного сертификата! «Охота за подарками» уже в полном разгаре!

Организатор акции ООО «Липецк-Сервис» Подробную информацию об организаторе, правилах проведения, количестве подарков или выигрышей по результатам настоящей акции, сроках, месте и порядке их получения вы можете получить по телефону: +7(4742) 51-77-30, на сайте http://malibu-trc.ru/ и в группе ВКонтакте .



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