Бизнес

сегодня, 08:00

В Липецке открыта охота за подарками

7 1229
#ТРЦ «Малибу»
В Липецке открыта охота за подарками

Торгово-развлекательный центр «Малибу приглашает липчан и гостей города не только интересно провести время, но и получить призы за свои покупки. Охота за подарками уже началась!

Стать участником очень просто!

1. До 30 ноября просто прийти на шопинг и совершить покупку в ТРЦ «Малибу» на сумму      от 3 000 рублей;

2. Заполнить анкету на информационной стойке и получить купон;

3. Прийти 1 декабря 2019 года на большой розыгрыш в ТРЦ «Малибу» и испытать свою удачу!

А главное, один человек может получить неограниченное число купонов. Покупка должна быть совершена в одном магазине. Их список указан на сайте «Малибу».

Обладатели главных подарков акции будут определены путём случайного извлечения купона из лототрона. Главные призы — почти 50 сертификатов до 10 000 рублей на покупки в магазинах торгово-развлекательного центра! Воспользоваться подарочными сертификатами можно вплоть до 31 декабря 2019 года. Выигранными купонами можно будет оплатить, к примеру, все подарки к Новому году или порадовать себя новыми покупками!

В ТРЦ «Малибу» расположены бутики модной обуви и стильной одежды на любой вкус, а также вечерние и свадебные платья! Магазины спортивных товаров, аксессуаров и украшений, качественной косметики, всё для рукодельниц и товаров для детей. И все это — рядом, в огромном торгово-развлекательном центре, где еще можно и весело провести время с семьей и друзьями: сходить в кино или попрыгать на батутах, посидеть в кафе или сходить на тренировку в спортивный центр, обновить маникюр или сделать новую прическу. Шоппинг приятно и выгодно соседствует с развитой сферой услуг и досуга. Все это сделано для удобства гостей, с заботой об их времени и уровне комфорта. Кстати, в территории шоппинга и развлечений для всех посетителей работает автоматизированная подземная парковка с понятной и удобной логистикой.

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Приходи в ТРЦ «Малибу» за покупками и не упусти свой шанс стать одним из счастливчиков денежного сертификата! «Охота за подарками» уже в полном разгаре!

Организатор акции ООО «Липецк-Сервис» Подробную информацию об организаторе, правилах проведения, количестве подарков или выигрышей по результатам настоящей акции, сроках, месте и порядке их получения вы можете получить по телефону: +7(4742) 51-77-30, на сайте http://malibu-trc.ru/  и в группе ВКонтакте .

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7 1229
#ТРЦ «Малибу»

Комментарии (7)

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Дедушка Мороз

13 минут назад
А подарки какие? Китайский дешёвый шепотреп?
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Зимняя вишня

17 минут назад
Приходи и победи
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Епт

31 минуту назад
Один день коммунизма, но кому - НА, кому - НЕТ!
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Троль

39 минут назад
А выиграют опять кто то из своих
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Неверующий Фома

46 минут назад
Очередной лохотрон для дурачков!
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Дикому прапору

47 минут назад
Думал в Липецке одни скудоумые живут, ан нет! Есть люди с чувством юмора, зачёт! Одессит.
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Дикий прапор

сегодня, 08:10
Случайно извлечь можно только простату из задницы при прохождении медкомиссии на предмет отсрочки по призыву. Готовьте подарки, подгоняю грузовик, купоны можете оставить себе.
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