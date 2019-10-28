Общество
сегодня, 11:51
Липецких чиновников будут премировать за оценку энергоэффективности
18 937
И лишать стимулирующих выплат за отставание от нормативов.
Администрация Липецкой области выпустила постановление о компенсационных и стимулирующих выплатах работникам областных государственных учреждений, которые собирают, обрабатывают и обобщают информацию о сфере энергосбережения и энергетической эффективности.
Самые высокие выплаты положены за интенсивность и высокие результаты в работе. Руководители учреждений могут рассчитывать на премии в 120-220% от оклада, специалисты — до 170% оклада. Конкретные размеры устанавливаются внутренним нормативным актом.
Сотрудники учреждений могут рассчитывать на премии, если они ежемесячно будут готовить отчет о динамике использования топливно-энергетических ресурсов собственниками зданий, строений, сооружений, в том числе — во многоквартирных домах. Руководителям учреждений могут выписать премию в 110% от оклада, специалистам — до 90% от оклада. Эти выплаты положены, если за год будут обследованы от 240 объектов. Если же норматив по оценке не будет выполнен и обследуют только 200 объектов, то премии руководству срежут на 20%. Если за год будут оценен менее 200 объектов, то на премию рассчитывать не стоит.
Самые высокие выплаты положены за интенсивность и высокие результаты в работе. Руководители учреждений могут рассчитывать на премии в 120-220% от оклада, специалисты — до 170% оклада. Конкретные размеры устанавливаются внутренним нормативным актом.
Сотрудники учреждений могут рассчитывать на премии, если они ежемесячно будут готовить отчет о динамике использования топливно-энергетических ресурсов собственниками зданий, строений, сооружений, в том числе — во многоквартирных домах. Руководителям учреждений могут выписать премию в 110% от оклада, специалистам — до 90% от оклада. Эти выплаты положены, если за год будут обследованы от 240 объектов. Если же норматив по оценке не будет выполнен и обследуют только 200 объектов, то премии руководству срежут на 20%. Если за год будут оценен менее 200 объектов, то на премию рассчитывать не стоит.
18 937
житель
ттт
гость
НУ ДОКОЛЕ ВСЕ ЭТО ТЕРПЕТЬ???????????????????
Редакция
Вера
Да уж!
Опять соврали
власть DURAKAM
верните