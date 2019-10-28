Липецких чиновников будут премировать за оценку энергоэффективности

И лишать стимулирующих выплат за отставание от нормативов.

Администрация Липецкой области выпустила постановление о компенсационных и стимулирующих выплатах работникам областных государственных учреждений, которые собирают, обрабатывают и обобщают информацию о сфере энергосбережения и энергетической эффективности.



Самые высокие выплаты положены за интенсивность и высокие результаты в работе. Руководители учреждений могут рассчитывать на премии в 120-220% от оклада, специалисты — до 170% оклада. Конкретные размеры устанавливаются внутренним нормативным актом.



Сотрудники учреждений могут рассчитывать на премии, если они ежемесячно будут готовить отчет о динамике использования топливно-энергетических ресурсов собственниками зданий, строений, сооружений, в том числе — во многоквартирных домах. Руководителям учреждений могут выписать премию в 110% от оклада, специалистам — до 90% от оклада. Эти выплаты положены, если за год будут обследованы от 240 объектов. Если же норматив по оценке не будет выполнен и обследуют только 200 объектов, то премии руководству срежут на 20%. Если за год будут оценен менее 200 объектов, то на премию рассчитывать не стоит.



