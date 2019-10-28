Общество

сегодня, 11:51

Липецких чиновников будут премировать за оценку энергоэффективности

18 937
#премия #энергоэффективность
1
Липецких чиновников будут премировать за оценку энергоэффективности

И лишать стимулирующих выплат за отставание от нормативов.

Администрация Липецкой области выпустила постановление о компенсационных и стимулирующих выплатах работникам областных государственных учреждений, которые собирают, обрабатывают и обобщают информацию о сфере энергосбережения и энергетической эффективности.

Самые высокие выплаты положены за интенсивность и высокие результаты в работе. Руководители учреждений могут рассчитывать на премии в 120-220% от оклада, специалисты — до 170% оклада. Конкретные размеры устанавливаются внутренним нормативным актом.

Сотрудники учреждений могут рассчитывать на премии, если они ежемесячно будут готовить отчет о динамике использования топливно-энергетических ресурсов собственниками зданий, строений, сооружений, в том числе — во многоквартирных домах. Руководителям учреждений могут выписать премию в 110% от оклада, специалистам — до 90% от оклада. Эти выплаты положены, если за год будут обследованы от 240 объектов. Если же норматив по оценке не будет выполнен и обследуют только 200 объектов, то премии руководству срежут на 20%. Если за год будут оценен менее 200 объектов, то на премию рассчитывать не стоит.

18 937
#премия #энергоэффективность
1

Комментарии (18)

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житель

1 минуту назад
Спасибо за отопление. Не все живут на верхних этажах, на более нижних совсем не жарко. Не переживайте за деньги. Главное - не болеть. Оплачивать что на месяц более и что на месяц менее, лето прошло, настраивайтесь платить.
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ттт

8 минут назад
а если потом взять этот отчет и проверить, Чиновников получивших премии можно будет посадить за мошенничество и воровство из бюджета путем предоставления ложных документов???
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гость

12 минут назад
А когда эти нелегитимные чинуши. понесут наказание за главный корень всех бед и несчастий-ФАЛЬСИФИКАЦИЮ ВЫБОРОВ.
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НУ ДОКОЛЕ ВСЕ ЭТО ТЕРПЕТЬ???????????????????

13 минут назад
А снова чиновники будут в шоколаде , НЕОБХОДИМО МОДЕРНИЗИРОВАТЬ КОЛЛЕКТОРА . КОТОРЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИ ПОДАВАЛИ БЫ ТО ТЕПЛО, КОТОРОЕ НУЖНО ИМЕННО В ДАННЫЙ МОМЕНТ КОНКРЕТНОМУ ДОМУ , А НЕ ТАК КАК " КВАДРА " ГРЕЕТ ОКТЯБРЬ - МАРТ ПО ПРИНЦИПУ У НАС ЯКУТСКИЕ МОРОЗЫ И ЗА ОКНОМ МИНУС 30 МОРОЗА , И ДЕНЬГИ С ЖИЛЬЦОВ СООТВЕТСТВЕННО ДЕРУТ НУ ОЧЕНЬ БОЛЬШИЕ ( ПРИ ЭТОМ СРЕДНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА ПО СТАТИСТИКЕ 7,5 МОРОЗА В ОТОПИТЕЛЬНОМ СЕЗОНЕ ). ВЫКАТЯТ ПЛАТЕЖКИ В НОЯБРЕ ЗА ОКТЯБРЬ , КОГДА НА УЛИЦЕ БЫЛО 20 ТЕПЛА!!
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Редакция

21 минуту назад
Да уж!, Этим и занимаемся. Регулярно.
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Вера

23 минуты назад
Выпишите себе премию, говном на лбу, за сентябрь-октябрь с отоплением лета на улице и намотки вентиляторов.
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Да уж!

43 минуты назад
Такие статьи - прямо травля народа на чиновников. Заказ?
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Опять соврали

57 минут назад
А нам здесь не давно втирали что город на 70% обустроить этими приборами. Такая что они собираются собирать какие данные????? Или опять статья фейком оказалась? Не 70% а всеголишь 30% а то и того меньше??????????(10-15%)????????
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власть DURAKAM

59 минут назад
Звездец! Держись бумага.Сейчас очковтиратели такие отчеты нахерячат-космос! Плешивая ракета с ядерным топливом будет отброшена по технологиям на 200 лет назад.
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верните

сегодня, 12:08
наши деньги!!!
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