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Липчанину потребуется 7 лет, чтобы накопить на собственный дом

34 1109
#рейтинг #дом #стоимость
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Липчанину потребуется 7 лет, чтобы накопить на собственный дом

С учетом, если семья из двух взрослых будет откладывать зарплату одного члена семьи, а на другую жить

Сколько времени жителям российских регионов нужно откладывать на приобретение индивидуального дома? Специалисты федерального портала «Мир квартир» рассчитали эти сроки, взяв показатели средних зарплат из данных Росстата, а средние цены на дома из собственной аналитики.

При расчетах предполагалось, что для покупки дома откладывается вся зарплата одного из членов семьи, в то время как другой берет на себя расходы на питание и предметы первой необходимости, оплату жилья, транспортные расходы и т.д.

Самыми удачливыми, согласно исследованию, оказались жители Чукотского АО – им придется копить всего-то два года. «При годовом доходе больше миллиона рублей им ничего не стоит раскошелиться на средний дом ценой чуть более 2 млн. По причине высокого дохода обитатели Магаданской области накопят на коттедж за три года, а жители Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого АО, а также Тюменской области – за четыре. Столько же времени будут складывать деньги в кубышку люди, живущие в Еврейском АО, Кемеровской области и республике Коми – но уже не за счет высоких зарплат (в этих регионах доход близок к среднероссийскому), а за счет низкой стоимости недвижимости.

Крымчанам не повезло больше всего. Официальные зарплаты там невелики, а цены на дома взвинчены из-за курортного статуса региона, в расчете на приезжих покупателей. В результате сами жители полуострова, чтобы купить домовладение, должны копить целых 24 года.

То же касается Севастополя (21 год), побережья Краснодарского края и Калининградской области (по 18 лет). К 21 году накоплений приговорены жители Московской области, Чечни и Карачаево-Черкесии, к 19 годам – питерцы и дагестанцы, к 17 – кабардинцы и балкарцы. Москвичам вышла небольшая «скощуха» – 15 лет.

Липчанам придется копить на собственный дом 7 лет, при средней стоимости коттеджа в 3 миллиона и зарплате 34 тысячи рублей. 


34 1109
#рейтинг #дом #стоимость
1

Комментарии (34)

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Пенсионер

4 минуты назад
Если каждому липчанину за городом дали по 10 соток земли бесплатно . А если как у нас сотка минимум 10000 . То хрен что построишься . Чиновники наживаются на земле . Ну и конечно зарплата 50 000 на рыло .
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Кира

11 минут назад
Вера, квартира 32 м. центр города. 2300 отопление
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Я верю своим глазам

18 минут назад
И вижу как под Липецком ,словно грибочки после дождя строятся коттеджи ,один краше другого ,по 200 -330 квадратов! У всех иномарки и большие собаки во дворе ,которую нужно мясными кашами кормить
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Вера

20 минут назад
Квартира 62 метра. Отопление 2600 руб., Мозги себе поменяй
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не пат

20 минут назад
пи-ы и жопу соломой заткнуть ...................стра--а выро....в
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гость

20 минут назад
Достали нытьём своим!, а кто ноет ? Все работают , пробки по городу от авто , все заняты своими делами ! Кто ноет-то ?
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Вера

22 минуты назад
Где мои 4 дома?
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Бэтман

29 минут назад
Корме как таксомотор.. Работы нет, нлмк миф,остались лишь курятники по круг города.. Ахахха
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Бэтман

32 минуты назад
Город.. Очень, очень депрессивный, это как коренной говорю, хотя.. Где лучше, рассмотрю варианты, Воронеж не предлагать)
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Бэтман

36 минут назад
Сказка для сказочных беженцев, 800 рублёвых? Где работа то хоть?!
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