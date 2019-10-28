Липчанину потребуется 7 лет, чтобы накопить на собственный дом

С учетом, если семья из двух взрослых будет откладывать зарплату одного члена семьи, а на другую жить

Сколько времени жителям российских регионов нужно откладывать на приобретение индивидуального дома? Специалисты федерального портала «Мир квартир» рассчитали эти сроки, взяв показатели средних зарплат из данных Росстата, а средние цены на дома из собственной аналитики.



При расчетах предполагалось, что для покупки дома откладывается вся зарплата одного из членов семьи, в то время как другой берет на себя расходы на питание и предметы первой необходимости, оплату жилья, транспортные расходы и т.д.



Самыми удачливыми, согласно исследованию, оказались жители Чукотского АО – им придется копить всего-то два года. «При годовом доходе больше миллиона рублей им ничего не стоит раскошелиться на средний дом ценой чуть более 2 млн. По причине высокого дохода обитатели Магаданской области накопят на коттедж за три года, а жители Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого АО, а также Тюменской области – за четыре. Столько же времени будут складывать деньги в кубышку люди, живущие в Еврейском АО, Кемеровской области и республике Коми – но уже не за счет высоких зарплат (в этих регионах доход близок к среднероссийскому), а за счет низкой стоимости недвижимости.



Крымчанам не повезло больше всего. Официальные зарплаты там невелики, а цены на дома взвинчены из-за курортного статуса региона, в расчете на приезжих покупателей. В результате сами жители полуострова, чтобы купить домовладение, должны копить целых 24 года.



То же касается Севастополя (21 год), побережья Краснодарского края и Калининградской области (по 18 лет). К 21 году накоплений приговорены жители Московской области, Чечни и Карачаево-Черкесии, к 19 годам – питерцы и дагестанцы, к 17 – кабардинцы и балкарцы. Москвичам вышла небольшая «скощуха» – 15 лет.



Липчанам придется копить на собственный дом 7 лет, при средней стоимости коттеджа в 3 миллиона и зарплате 34 тысячи рублей.





