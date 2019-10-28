Бизнес

сегодня, 11:30

О здоровых продуктах

661
#ВкусВилл
О здоровых продуктах

Первые магазины продуктов для здорового питания «ВкусВилл» открылись в Москве в 2012 году. «ВкусВилл» — это натуральные продукты с честным составом (без консервантов, ароматизаторов и прочей химии). За время своего существования «ВкусВилл» доказал, что натуральные продукты могут быть доступными по цене. Основателем этих магазинов является компания «Избёнка» (ООО «Луг да поле»), давно известная жителям Москвы и Подмосковья своими натуральными молочными продуктами.

Фото 1.jpg

Покупатели «ВкусВилл» — люди думающие, которым не все равно, что они едят. В магазине можно купить бездрожжевой хлеб, испеченный в монастырской пекарне по старорусским рецептам. Серую колбасу из качественного мяса без красителей и усилителей вкуса. Дикую рыбу, которая живет в естественной среде, а не выращивается искусственно. Мясо с небольших ферм, где животные свободно пасутся на лугах и питаются качественными кормами без гормонов и антибиотиков.

Фото 2.JPG

Также можно купить кондитерские изделия, приготовленные без маргарина и разрыхлителей, на сливочном масле; пельмени, манты, голубцы, полуфабрикаты, сделанные из натуральных ингредиентов; натуральные десерты, соусы без красителей и ароматизаторов; фрукты и овощи, проверенные на содержание нитратов. И, конечно, в полном ассортименте представлена молочная продукция «Избёнка».

Фото 3.JPG

Фото 4.JPG

Продукты «ВкусВилл» привозятся в магазины из разных областей России: Калужской, Пензенской, Костромской, Тульской, Смоленской, Тверской. Производители, которые делают продукты для «ВкусВилл», работают с соблюдением всех законодательных норм и руководствуются четким принципом — выпускать только натуральную продукцию. Несмотря на это, перед продажей каждая партия продукции проверяется технологами компании.

Адрес НОВОГО магазина ВкусВилл в г. Липецк:

ул.П.И.Смородина, д.13,стр.А, ТЦ Армада

Любой интересующий вас вопрос вы можете задать по телефону горячей линии 8 800 550 86 02

В соцсетях: https://vk.com/izbenka

https://www.facebook.com/izbenka

https://www.instagram.com/izbenka_vkusvill

А также обратиться в поддержку «ВкусВилл» через бот @vkusvillbot в Telegram.

"PR"

img-big-0
img-big-1
img-big-2
img-big-3
img-small-0
img-small-1
img-small-2
img-small-3
661
#ВкусВилл

Еще в рубрике

Рынок Недвижимости в Липецке остановился ровно на 1 час
Рынок Недвижимости в Липецке остановился ровно на 1 час

сегодня, 08:00

Бизнес
В Липецкэнерго объяснили причины иска к семье Смольяниновых
#Липецкэнерго
В Липецкэнерго объяснили причины иска к семье Смольяниновых

25.10.2019 15:08

Бизнес
Восточная сказка в центре Липецка
#Халиф
Восточная сказка в центре Липецка

25.10.2019 11:50

Бизнес
Почётную работницу ЛГЭКа поздравили с юбилеем
Почётную работницу ЛГЭКа поздравили с юбилеем

25.10.2019 08:00

Бизнес
«Славный путь: от техникума до колледжа»
«Славный путь: от техникума до колледжа»

24.10.2019 08:00

Бизнес
Автосалон «Парус Авто» поменяет авто по программе Trade In
#Парус Авто
Автосалон «Парус Авто» поменяет авто по программе Trade In

24.10.2019 08:00

Бизнес