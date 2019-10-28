Общество

44 минуты назад

Чтобы найти работу липчанину в среднем требуется 6,5 месяцев

9 324
#безработица
Чтобы найти работу липчанину в среднем требуется 6,5 месяцев

На 100 открытых вакансий в Липецкой области претендуют 193 человека

РИА Новости подготовило рейтинг регионов по уровню безработицы в июне–августе 2019 года.

Лидерами рейтинга стали: Москва с уровнем безработицы 1,3%, Санкт-Петербург (1,4%), Ямало-Ненецкий автономный округ (2,1%), Московская область (2,8%) и Ханты-Мансийский автономный округ-Югра (2,9%). Низкие уровни безработицы в данных регионах находят отражение и в низких показателях коэффициента напряженности на рынке труда - численности безработных на сто открытых вакансий. 

В Ямало-Ненецком автономном округе на 100 открытых вакансий, о которых заявили работодатели в региональную службу занятости населения, приходится 57 безработных, в Москве - 79 безработных при значении этого показателя по России в целом – 189 безработных на 100 открытых вакансий. 

В шести российских регионах уровень безработицы превышает 10%. Это республика Ингушетия (26,2%), Чеченская Республика (13,4%), Республика Северная Осетия-Алания (12,6%), Республика Дагестан (11,7%), Республика Тыва (10,7%) и Республика Алтай (10%). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в четырех регионах уровень безработицы снизился, но заметнее всего – в Республике Тыве.

Липецкая область в рейтинге на 16 месте. Уровень безработице в регионе 3,6%. На 100 открытых вакансий претендуют 193 человека. Среднее время поиска работы в Липецкой области составляет 6,5 месяцев.
9 324
#безработица

Комментарии (9)

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Антошка с ложкой

3 минуты назад
Найти работу можно быстрее, а вот найти приличную зарплату - много дольше, если ты не Божко!
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Ага

3 минуты назад
Поверили Путину !, Да это такой же негодяй как Горбачев и Ельцин !.
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Юрий Божко

15 минут назад
Я больше работу искал. Уволился со старой работы в январе 2019, а новую нашел только в августе 2019. Хоть у меня и предпенсионный возраст - а ничего, взяли на работу!
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Какая работа?! Какая зарплата?!

19 минут назад
Путин уничтожил все промышленные производство , Нет ни одного нормального рабочего места , Только кто ворует ,тот и живёт !, Воруйте все !.
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Путин

21 минуту назад
Дурак , маразматик , вор !.
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Хоть все путинское царство обойди !

22 минуты назад
Но нормальной работы и достойной зарплаты не найти !.
ответить

Хоте все путинское царство обойди !

23 минуты назад
Но нормальной работы и достойной зарплаты не найти !.
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Гражданка

24 минуты назад
Уборщиц ищут, столяров, сантехников, сварщиков, поваров. 15 тыщ потолок по оплате.
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негодяй

31 минуту назад
А какие вакансии открыты? Инженер ,бухгалтер ?А зарплата наверное 42000р/мес , согласно статистике?
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