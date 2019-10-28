Общество
44 минуты назад
Чтобы найти работу липчанину в среднем требуется 6,5 месяцев
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На 100 открытых вакансий в Липецкой области претендуют 193 человека
РИА Новости подготовило рейтинг регионов по уровню безработицы в июне–августе 2019 года.
Лидерами рейтинга стали: Москва с уровнем безработицы 1,3%, Санкт-Петербург (1,4%), Ямало-Ненецкий автономный округ (2,1%), Московская область (2,8%) и Ханты-Мансийский автономный округ-Югра (2,9%). Низкие уровни безработицы в данных регионах находят отражение и в низких показателях коэффициента напряженности на рынке труда - численности безработных на сто открытых вакансий.
В Ямало-Ненецком автономном округе на 100 открытых вакансий, о которых заявили работодатели в региональную службу занятости населения, приходится 57 безработных, в Москве - 79 безработных при значении этого показателя по России в целом – 189 безработных на 100 открытых вакансий.
В шести российских регионах уровень безработицы превышает 10%. Это республика Ингушетия (26,2%), Чеченская Республика (13,4%), Республика Северная Осетия-Алания (12,6%), Республика Дагестан (11,7%), Республика Тыва (10,7%) и Республика Алтай (10%). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в четырех регионах уровень безработицы снизился, но заметнее всего – в Республике Тыве.
Липецкая область в рейтинге на 16 месте. Уровень безработице в регионе 3,6%. На 100 открытых вакансий претендуют 193 человека. Среднее время поиска работы в Липецкой области составляет 6,5 месяцев.
Лидерами рейтинга стали: Москва с уровнем безработицы 1,3%, Санкт-Петербург (1,4%), Ямало-Ненецкий автономный округ (2,1%), Московская область (2,8%) и Ханты-Мансийский автономный округ-Югра (2,9%). Низкие уровни безработицы в данных регионах находят отражение и в низких показателях коэффициента напряженности на рынке труда - численности безработных на сто открытых вакансий.
В Ямало-Ненецком автономном округе на 100 открытых вакансий, о которых заявили работодатели в региональную службу занятости населения, приходится 57 безработных, в Москве - 79 безработных при значении этого показателя по России в целом – 189 безработных на 100 открытых вакансий.
В шести российских регионах уровень безработицы превышает 10%. Это республика Ингушетия (26,2%), Чеченская Республика (13,4%), Республика Северная Осетия-Алания (12,6%), Республика Дагестан (11,7%), Республика Тыва (10,7%) и Республика Алтай (10%). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в четырех регионах уровень безработицы снизился, но заметнее всего – в Республике Тыве.
Липецкая область в рейтинге на 16 месте. Уровень безработице в регионе 3,6%. На 100 открытых вакансий претендуют 193 человека. Среднее время поиска работы в Липецкой области составляет 6,5 месяцев.
9 324
Антошка с ложкой
Ага
Юрий Божко
Какая работа?! Какая зарплата?!
Путин
Хоть все путинское царство обойди !
Хоте все путинское царство обойди !
Гражданка
негодяй